賴總統宣布三班護病比明年分階段實施 白委不領情：現在就應開始推動

針對三班護病比正式入法，賴清德總統今天宣布「2027年5月20日分階段實施」，民眾黨立法院黨團幹事長邱慧洳說，三班護病比現在就應該開始推動，不要再用話術來敷衍自己的跳票，「明年開始1%也是分階段實施嗎？難道這是賴總統對護理人員的承諾嗎？」

立法院會上周三讀通過醫療法修正案，三班護病比正式入法。賴總統今天出席國際護師節聯合慶祝大會時表示，三班護病比原訂2028年5月1日上路，他要宣布調整為2027年5月20日分階段實施，同時請衛福部成立醫療人力研究精進小組。

邱慧洳受訪時表示，三班護病比「兩年入法」本來就是賴總統的政見，但是衛福部相關進度趨近於零，「直到近日兩年大限將至，才匆匆忙忙找護理團體開會」，就在立法院三讀通過修法後，衛福部還片面延緩兩年實施，直接把立法院三讀通過的法律與護理人員吶喊自動消音。

邱慧洳說，今天是國際護師節，礙於護理人員的抗議聲浪，賴總統才拋出分階段實施的說法，然而分階段實施究竟是如何實施？明年開始實施1%也是分階段實施嗎？難道這是賴總統對護理人員的承諾嗎？三班護病比現在就應該開始推動，不要再用話術來敷衍自己的跳票。

邱慧洳也說，賴總統請衛福部成立諮詢委員會，護理人員不低於3分之1，然而基層要的是「2分之1」比例委員會，護理師不要一個假民主的鳥籠委員會，「從賴總統的宣誓，完全看不出執政黨對護理人力增補的誠意。」

邱慧如表示，她要求衛福部提出計劃先進行討論，不可以不跟護理團體溝通就逕自定案，民眾黨團也將持續監督。