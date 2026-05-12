不只護病比達標 彰基7月起新人護理師白班保障月薪5萬

今天是國際護師節，有關護病比議題引起護理師們的關切，彰化基督教醫學中心總院長陳穆寬今天在護師節慶祝活動時表示，彰基為了讓更多護理人才願意投入並安心留任，自今年7月1日起，剛畢業的新人護理師即使僅上白班，不僅每月最低薪資保障5萬元，另外還有優渥年終獎金及多項福利措施，

彰化基督教醫學中心今天在梅監務禮拜堂，舉辦「護師節系列活動－冰淇淋與爆米花快閃活動」，以一日限定的甜蜜快閃行動，向長期守護病人健康的護理人員表達感謝與祝福，現場氣氛溫馨熱鬧、笑聲不斷。

「在彰基，護理不只是職責，更是被溫柔守護的專業。」護理部蕭惠祝主任表示，針對理師關心的護病比問題，彰基總院長陳穆寬即以行動實踐關懷，自2018年就任起，全日護病比長期優於法規為1人照顧9床以下，平均1人只有照顧7.6 床。同時2024年到2026年間三班護病比達標且獲得衛福部獎勵金，展現彰基在護理人力配置與友善職場推動上的具體成果，更榮獲首屆衛福部「護理友善職場典範認證」最高榮譽，由總統賴清德親自頒獎。

總院長陳穆寬表示，為了讓更多護理人才願意投入並安心留任，醫院持續優化薪資與福利制度，自今年7月1日起，剛畢業的新人護理師即使僅上白班，不僅每月最低薪資保障五萬元，另外還有優渥年終獎金及多項福利措施，有護師說，以這樣的護病比（辛勞度）算起來，彰基的CP值真的很高。

慶祝國際護師節，彰化基督教醫學中心今天在梅監務禮拜堂，舉辦「護師節系列活動－冰淇淋與爆米花快閃活動」，總院長陳穆寬親手製作冰淇淋，表達對護理人員的感謝和祝福。圖／彰基提供

慶祝國際護師節，彰化基督教醫學中心今天在梅監務禮拜堂，舉辦「護師節系列活動－冰淇淋與爆米花快閃活動」，現場氣氛溫馨熱鬧、笑聲不斷。圖／彰基提供