三班護病比入法掀風波…私醫協會批「罰200萬太重」 醫院不是犯罪行業

立法院日前三讀通過「醫療法」修正案，正式將三班護病比納入法律規範，未來醫院若違反規定，最高可處200萬元罰鍰，累犯甚至可能面臨停業處分。總統賴清德今日參加國際護師節慶祝大會致詞表示，新制將提前上路且分階段實施，台灣私立醫療院所協會秘書長吳明彥表示，對這結果「多少有些遺憾」。

醫界對新制上路方式與罰則強度仍有不少疑慮，吳明彥指出，支持改善護理環境與提高護理人力，但護理人力短缺並非單靠開罰就能解決，呼籲衛福部與醫界、護理團體持續溝通，並對偏鄉、離島醫院保留彈性空間。

立法院8日三讀通過「醫療法」修正案，明定三班護病比正式入法，並設下罰則，地區醫院最高可罰25萬元、區域醫院最高100萬元、醫學中心最高可罰200萬元，若屢次未改善，最重可停業1年。

對於修法內容，吳明彥說，醫界原本希望能有兩年緩衝期，因此對最終結果「多少有些遺憾」，但也理解政府近年已投入不少資源改善醫療環境，包括總統賴清德與行政院編列公務預算，提高健保點值、改善醫院財務，同時增加各類醫事人員薪資。

不過，醫療現場缺工問題不只發生在護理人員，醫事人員共有14類，近年雖有部分護理人力回流，但仍未完全補足缺口。吳明彥認為，未來三班護病比如何分階段實施，仍需衛福部、醫界與護理團體進一步協商。

吳明彥分析，目前醫學中心達標比例相對較高，主要因多位於都會區，招募人力較容易，加上教育訓練制度較完整，新進護理師適應較快。因此外界推測，未來三班護病比納入法律規範可能由醫學中心優先上路。

至於偏鄉、離島醫院，「不是薪水提高就找得到人」，吳明彥指出，應保留特殊彈性，包括山地、離島與偏遠地區，本來就面臨人口外流與醫護難留任問題，即使日本等先進國家，也需由政府提供額外津貼與保障制度才能維持醫療量能，政府若希望偏鄉醫療不中斷，應搭配更多公務預算補助，而非一體適用相同標準。

除了人力問題，醫界對高額罰則也相當憂心。吳明彥直言，醫院是救人的行業，「不是殺人放火的行業」，對違反護病比祭出最高200萬元重罰，他個人「相當不以為然」。

吳明彥指出，衛福部與地方衛生局原本就有許多行政管理手段，可要求醫院改善，不一定非得採取重罰。若未來採「逐班逐日」計算方式，臨床現場只要突然有人請病假、事假，就可能立即違規，幾乎所有醫院都難以避免。

「護理人力不足是全球問題，不是只有台灣。」吳明彥表示，即使護理薪資較高的國家，同樣面臨護理荒，因此不能期待護病比入法後，人力就會立刻補齊，真正關鍵仍在於如何讓護理人員願意留任、願意回流職場。

吳明彥呼籲，護理團體共同協助改善現況，包括鼓勵畢業生投入臨床、協助離職護理師回流，否則僅靠法規與罰則，恐怕難以真正解決醫療現場長年缺工困境。