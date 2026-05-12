三班護病比明年實施 石崇良才為失言道歉…又稱「大家一定會再投賴總統」

賴清德總統今天宣布三班護病比明年5月20日前實施，立法院院會通過「醫療法」修法將三班護病比入法，衛福部長石崇良卻宣布延後二年，昨天在立法院遭質疑政策跳票，竟稱「怕跳票就再投給賴總統」，連民進黨立院黨團都質疑「不知道石部長內心想什麼？」；石崇良今天為失言道歉，但仍說「相信今天這樣的結果，大家一定會把票再投給賴總統！」

被問及是否認為「再投賴總統」一席話已是失言？石崇良說，他相信今天的結果，「大家一定會再把票投給賴總統，他一向心直口快，昨天講話可能比較快，「如果讓大家誤解或不舒服，就跟大家抱歉」，不過，從今天總統的宣示，「一定值得大家再投他一次！」

賴總統下午出席國際護師節慶祝大會，宣布三班護病比將於117年5月20日前分階段實施。直至今天上午受訪時，石崇良仍強調現行護理人力缺口仍有3千位，至少2年才能補足人力，態度仍然強硬。下午等候賴總統抵達會場前，他在會場外不斷講電話，一度來回踱步，總統座車抵達後，待石掛斷電話後才下車，後續賴、石與二位護理團體代表佇足車前，對話長達2分鐘之久，才步入會場。

媒體詢問部長何時知道護病比明年實施？是否於會前與總統對話才得知消息？石崇良未正面回應他是否「被突襲」，僅強調近幾天團隊一直討論「如何落地」，並根據各層級醫院開床情形等數據作為總統決策重要參考，3千位人力缺口需等待2年才能補足，是指全面性實施，考量明年7月還有一批畢業生可透過國考投入護理行業，「補充進來後會更接近3千人缺口。」

石崇良說，今年3月護理人力回流約5千位，其中約6成、共3千人會進入醫院任職，約半數為急性一般病床，而護理人力回流有時間性，下半年國考後，預期還會有新血注入，搭配政府12項護理人力改革策略等，有助吸引更多新血進入職場，加速人力填補，達成明年第一階段護病比上路實施目標。