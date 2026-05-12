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影／三班護病比提前上路 賴清德：明年520起分階段實施
今天是國際護理師節，立法院日前三讀通過醫療法部分條文修正，將「三班護病比」正式入法，未來急性一般病床須依白班、小夜班、大夜班訂定護理人力配置。
賴清德總統下午出席「115年國際護師節聯合慶祝大會」宣布，三班護病比從本來的117年5月1日施行，提前至明年5月20日開始，分階段實施。消息一出，全場護理師以熱烈的掌聲表達支持。對於護理界所提出成立諮詢委員會，賴清德也宣示要求衛福部成立「醫療人力研究精進小組」，強調不管護理師或是其他專業，護理諮詢委員占比將不低於3分之1。
台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳在場外受訪時喊話，三班護病比的緩衝期可以縮短至半年，認為把資源挹注給醫院不如給護理師效用更大。
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