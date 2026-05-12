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影／三班護病比提前上路 賴清德：明年520起分階段實施

攝影中心／ 記者林澔一／台北即時報導
賴清德總統（前左三）與衛福部長石崇良（前中），下午出席護師節慶祝活動。記者林澔一／攝影
賴清德總統（前左三）與衛福部長石崇良（前中），下午出席護師節慶祝活動。記者林澔一／攝影

今天是國際護理師節，立法院日前三讀通過醫療法部分條文修正，將「三班護病比」正式入法，未來急性一般病床須依白班、小夜班、大夜班訂定護理人力配置。

賴清德總統下午出席「115年國際護師節聯合慶祝大會」宣布，三班護病比從本來的117年5月1日施行，提前至明年5月20日開始，分階段實施。消息一出，全場護理師以熱烈的掌聲表達支持。對於護理界所提出成立諮詢委員會，賴清德也宣示要求衛福部成立「醫療人力研究精進小組」，強調不管護理師或是其他專業，護理諮詢委員占比將不低於3分之1。

台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳在場外受訪時喊話，三班護病比的緩衝期可以縮短至半年，認為把資源挹注給醫院不如給護理師效用更大。

台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳在場外受訪時喊話，認為三班護病比的緩衝期可以縮短至半年，呼籲把資源挹注給醫院不如給護理師效用會更大。記者林澔一／攝影
台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳在場外受訪時喊話，認為三班護病比的緩衝期可以縮短至半年，呼籲把資源挹注給醫院不如給護理師效用會更大。記者林澔一／攝影

賴清德總統下午出席「115年國際護師節聯合慶祝大會」宣布，三班護病比從本來的117年 5月1日施行，提前至明年5月20日開始分階段實施。記者林澔一／攝影
賴清德總統下午出席「115年國際護師節聯合慶祝大會」宣布，三班護病比從本來的117年 5月1日施行，提前至明年5月20日開始分階段實施。記者林澔一／攝影

台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳最近因為三班護病比議題備受關注，甚至在網路上收到威脅訊息。記者林澔一／攝影
台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳最近因為三班護病比議題備受關注，甚至在網路上收到威脅訊息。記者林澔一／攝影

三班護病比 護理師 衛福部 賴清德

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