護師節賴總統端政策牛肉：護病比明年520起「分階段」實施

護理團體5月5日至衛福部前陳抗，事後石崇良接見團體代表，並於抗議手版上簽名，同意於116年12月31日前正式實施三班護病比。5月8日衛福部邀集醫界、護理界與病團舉行會議後，卻宣布考量為符合護病比規範，全台醫院護理人力需求，尚有3至5千人，護病比要延後2年，最快於117年5月1日實施，此舉衛福部挨批是在「卡護病比入法」。

賴總統今天表示，上周五立法院表決三班護病比入法，各黨均提出版本支持三班護病比入法，他要感謝護理界努力、朝野各黨支持，三班護病比入法是護理同仁工作保障的歷史性時刻，而護理界朋友跟衛福部長簽署116年12月31號實施，石部長擔心年底因為人員流動，冬季流行性感冒盛行等原因，當時怕護理不足，希望從117年5月1日實施，「我現在宣布，明年5月20日分階段實施。」賴總統一喊護病比明年上路，現場與會護理人員，紛紛起立鼓掌，大聲叫好。

賴總統隨後表示，原先三政黨版本「醫療法」修正案設有諮詢委員會決定護病比的條文，遭護理界質疑恐遭醫療財團操弄，最終通過的國民黨版本條文，已刪除委員會設置。護師團體表達認同該版本修正案。他說，已要求衛福部石崇良部長，於衛福部成立「醫療人力研究精進小組」，針對各職類護理人力進行檢討，而護理代表在諮詢委員會代表，「不會低於3分之1，大家說好不好？」

此時現場有護理師大喊「要2分之1」。不過，賴總統未正面回應，接續致詞表示，政府將持續投資護理、投資健康、投資生命。

賴總統另提到，近2年健保總額成長率均為5.5%，並把多項公共衛生項目移出健保，以公務預算編列，他話鋒一轉，提到外界常認為民進黨不關心軍公教，但從蔡英文總統至他本身任內，前後共10年間已為軍公教加薪4次，合計薪資增加14%，「在場如果是公立醫院服務同仁都有加薪到」，幅度比馬英九前總統任內僅加薪一次，幅度3%還高。