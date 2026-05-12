三班護病比緩衝兩年 趙少康：民進黨別只會說一套做一套

適逢國際護理師節，立法院上周通過醫療法修法，將三班護病比入法，不過，衛福部擬設置2年緩衝期。中廣前董事長趙少康說，民進黨不要只是在用嘴巴致敬虎理師，就好好的把法案配套做好趕快實行，才是對護理師最基本的尊重，也是最實在的禮物。

趙少康說，法案是通過了，但衛福部卻用各種理由，把施行日期硬是拖到民國117年5月1日。現在是115年，還要再拖兩年，到底為什麼不能趕快上路？說穿了，就是民進黨現在無法完全掌控立法院，於是開始用行政手段拖延，不是法案通過後行政院長不副署，就是把實施時間一拖再拖。只要不是自己主導的政策，就能拖就拖。

趙少康說，更誇張的是，國民黨立委在質詢時，質疑施行日期訂在117年5月，大選早就結束，賴清德可能也準備下台，到時候政策還算不算數？結果衛福部長石崇良竟回一句「怕跳票就繼續選賴清德」。

趙少康批評，這到底是什麼樣的官員？護理師的權益，什麼時候變成民進黨選舉的籌碼？還是在暗示，如果不支持民進黨，這些本來就該給的保障，隨時都可能被收回。

趙少康說，現在護理師面臨的問題，就是護病比過高、工時過長、壓力過大、薪資卻不成比例。經過那麼多年努力，好不容易看到一點曙光，卻又被這樣硬生生拖住。

他認為，政府軍購動輒幾千億、上兆在花，錢不是沒有，是看要不要用在對的地方。拿出一部分資源改善護理環境、提高薪資、降低護病比，一點都不困難。

趙少康呼籲，在護理師節這一天，民進黨真的不要只是在用嘴巴致敬，就好好的把法案配套做好趕快實行，才是對護理師最基本的尊重，也是最實在的禮物。