民眾黨團：衛福部自訂醫療法緩衝期 石崇良比法律還大？

立法院上週通過「醫療法」修正草案，將「三班護病比」入法，民眾黨立法院黨團今舉行記者會批評行政院、衛福部怠惰跳票，衛福部長石崇良竟擅自決定延到2028才執行，比法律還大；民進黨表決當天才拋出修正動議，拿遭護理團隊反對的版本，且未訂定施行日期、罰則，打假球卻稱三班護病比入法是其功勞。

民眾黨立法院黨團總召陳清龍、立委陳昭姿、立委洪毓祥今舉行「石部相瞞」記者會。陳昭姿指出，民眾黨兩年前在立院黨團協商健保點值時，就提出三項附帶決議，其一就是當醫院有盈餘時，應優先改善醫護人員工作環境跟薪資待遇；去年4月30日，民眾黨團率先提出護病比草案，去年底黨主席黃國昌將黨團版本逕付二讀，5月5日召開公聽會，邀集護師團體、醫療團體、醫院代表等多元參與；5月8日民眾黨團8位委員輪班夜宿立院，確保「醫療法」第一個被表決，捍衛護理師權益。

陳昭姿批評，民進黨立委吳思瑤、范雲、王義川搞不清楚狀況，造謠「民眾黨被國民黨騙了還幫忙數錢」，汙衊民眾黨出賣護理人員；事實是民進黨從未與護理人員溝通，也未提出自己版本，直到當天才拿出修正動議，限制護理人員只有1/3的話語權，其他2/3由行政機關與醫界管理階層來決定，「這不叫入法，而是用法來限制護理人員」。

陳昭姿說，石崇良和醫院端說「護病比立即入法將讓關床情況更嚴重」是倒果為因，目前有40%的空床率，石崇良擔任醫事司司長時，有1萬2千床是石同意興建，根本在玩兩面手法。

陳清龍指出，醫療法修法通過後，石崇良宣稱考量護理人力補充需要階段性、兼顧醫療照護量能與病人就醫權益，要緩衝到117年5月1日才正式實施。立法院三讀通過的法律，部長何時大到可以決定施行時間，還自創緩衝期？至於石崇良稱「如果怕跳票，那就再投給賴清德」，賴清德、卓榮泰帶領的政府，面對立法院三讀通過的法律，竟可以「不公布、不簽署、不執行」，如今再加上一句「不然來告」，根本已經從「三不政策」變成「四不一沒有」，「不公布、不簽署、不執行、不然來告、沒有誠信，就是現在的卓內閣。」

洪毓祥批評，民進黨在三班護病比入法過程中根本在打假球，護理師護士公會全國聯合會找民進黨立委范雲與王正旭談修法毫無下文，後續真正持續推動的是邱慧洳與其辦公室團隊。民進黨聲稱三班護病比入法是其功勞非常荒謬，因為民進黨根本沒有自己的法案版本，表決當天早上才拋出修正動議，依據的還是1月22日國民黨立委蘇清泉的版本，而那個版本早就被民眾黨與護理師團體否決。

洪毓祥表示，民進黨拿一個護理師不要的版本，以三分之一比例「保障假性公平」，讓護理人員處於極端弱勢、被迫背書；且民進黨版本沒有實施日期、沒有罰則，醫院即使違法也無關痛癢；石崇良昨天備詢甚至稱「怕不落實，就再投一次賴清德。」他要送賴政府一句話，票投賴皮德，醫護做功德。