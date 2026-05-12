石崇良談三班護病比呼籲再投賴 柯文哲嗆：講幹話拍馬屁

針對三班護病比正式入法，衛福部長石崇良昨天表示，「如果怕跳票，再投給總統，他就一定會落實」。民眾黨前主席柯文哲今天說，講幹話、拍馬屁不只是治理失能，而是價值錯亂，整個政府趨於瘋狂，「你以前在台大醫院還算是認真做事的人，怎麼到了賴政府當官會變成這樣？」

立法院會上周三讀通過醫療法修正案，三班護病比正式入法。立法院社會福利及衛生環境委員會昨天審查衛福部預算，國民黨立委王育敏質詢時關切三班護病比上路時程，石崇良答詢時聲稱「這個如果怕跳票，就再投給總統，他就一定會落實。」

柯文哲今天在臉書發文，新冠肺炎疫情期間，自己曾經發出「退職醫護召集令」，因為當時第一線護理人力吃緊，政府再不號召有熱忱的護理師盡速歸隊，台北甚至台灣的防疫量能會崩潰，「而今，在那麼多第一線護理師崩潰之前，其實政府早就該想辦法解決。」

柯文哲指出，賴清德總統兩年前開出「上任兩年內三班護病比入法」的支票，拖到上周才在民眾黨的努力下三讀通過，結果石崇良竟然自行決定再延後2年，視法律為無物已經是賴政府一貫作風，「覆議、釋憲、大罷免、不副署、不公布、不執行、不發布（或者說延遲發布）」，整個政府一副「賴皮」的樣子真夠氣人。

柯文哲說，石崇良耍嘴皮擔心兩年後跳票，「那就再投給賴清德一次」，以前在台大醫院算是認真做事的人，怎麼到了賴政府當官會變成這樣？

柯文哲表示，行政院長卓榮泰解決護理人力不足的方法，竟然是把護理師國考難度降低，很難想像民進黨大官的腦袋是裝什麼東西？賴政府到底是怎麼了？「我要再說一次，沒有健康的護理人員，就沒有健康的醫療體系」，如果護理師撐不住，整個醫療體系都會出問題，急診塞爆、病房關床、手術延宕，受害的永遠是人民。

柯文哲也說，今天是國際護師節，他很難過無法好好地送上祝福，但是仍然想向所有專業、熱忱、堅守崗位的護理師說聲辛苦了，「謝謝你們撐住醫療現場，我們會繼續努力，撐住護理師，成為你們的後盾。不要放棄，我們一起努力。」