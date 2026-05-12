快訊

飯店、廁所、住家都有風險！針孔攝影機可能藏在哪、如何自保一次看

美國丹麥密談曝光！格陵蘭擬增設3美軍基地 傳「列入美領土」

淡江大橋未開通就硬闖 24歲騎士「搶頭香」遭攔慘吞4張罰單

聽新聞
0:00 / 0:00

影／出席護理人員表揚大會 鄭麗文：實質待遇和保障改善工作環境

攝影中心／ 記者葉信菉／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文（右）上午出席115年度全國績優護理人員表揚大會，現場發送海芋給護理師。記者葉信菉／攝影
國民黨主席鄭麗文（右）上午出席115年度全國績優護理人員表揚大會，現場發送海芋給護理師。記者葉信菉／攝影

國民黨主席鄭麗文上午出席115年度全國績優護理人員表揚大會，表示醫護人員在台灣的醫療體系中扮演著不可或缺的角色，尤其是他們的辛勞和奉獻應受到合理的回報與保障，近期三班護病比的修法在藍白合作下獲得通過，這被視為對醫護人員的重大支持。

鄭麗文提到台灣的醫療水平在全球享有盛譽，但隨著許多問題的出現，越來越多的年輕人不願選擇護理職業，致使許多醫療專業缺乏人力。鄭麗文指出這並非短期現象，而是多年來的問題，原因主要在於工作辛苦和待遇不公。呼籲社會對護理人員的付出給予應有的重視，並非僅以鮮花和口頭表達感謝來應付，而是需要實質的待遇和保障來改善他們的工作環境，確保台灣醫療體系的持續優秀與健全。

國民黨 鄭麗文 醫護人員 三班護病比

延伸閱讀

【重磅快評】護病比入法跳票 石崇良選票交換說置病人與護理於何地？

護師工作高壓 林口長庚院長：盼被看見、被理解、被感謝

彰化員林宏仁、常春醫院導入AI 疏解護理師人力荒

三班護病比的深層啟示

相關新聞

石崇良談三班護病比呼籲再投賴 柯文哲嗆：講幹話拍馬屁

針對三班護病比正式入法，衛福部長石崇良昨天表示，「如果怕跳票，再投給總統，他就一定會落實」。民眾黨前主席柯文哲今天說，講幹話、拍馬屁不只是治理失能，而是價值錯亂，整個政府趨於瘋狂，「你以前在台大醫院還算是認真做事的人，怎麼到了賴政府當官會變成這樣？」

石崇良三班護病比發言惹議 吳宗憲批：為法案替總統拉票不妥

衛福部長石崇良針對三班護病比發言引發熱議。立法委員、國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲今早陪同同黨北市議員參選人郭音蘭掃街時受訪，他說，石身為行政機關部長，切記行政中立，一個法案替總統拉票非常不妥。

石崇良喊投賴落實「三班護病比」 王鴻薇：護理師人血饅頭換選票

立法院三讀通過「醫療法」修正案，「三班護病比」正式入法。外界憂跳票，衛福部長石崇良卻稱「怕跳票就再投給賴清德總統」。國民黨立委王鴻薇今說，石崇良逼護理人員投賴清德，三班護病比成綠營肉票，吃著護理師血汗下的人血饅頭來換選票。

石崇良稱三班護病比「怕跳票就再投賴」 卓榮泰：重大政策有延續性

三班護病比預計2年後實施，衛福部長石崇良稱「怕跳票就再投給賴總統」，引發在野批評失言。行政院長卓榮泰12日指出，政府重大政策都有延續性，三班護病比入法後，行政院、衛福部跟醫師和醫護團體，會研究如何讓配套能完整，此舉才能照顧醫療體系永續發展，兼顧國人健康。

7醫團喊話：護病比無緩衝期 恐掀關床潮

面對護理界要求「修法即實施」，不應讓三班護病比兩年緩衝期等呼聲，台灣醫院協會等七大醫療團體昨發出共同聲明，強調兩年緩衝期並非推託，若無緩衝期強行上路，全台恐爆發大規模「關床潮」。

新聞眼／衛福部長選舉語言 讓醫護困境失焦

衛福部長石崇良昨在立法院一席驚天名言「如果怕跳票，再投給總統（賴清德），他就一定會落實」，讓原本醫療政策爭議，迅速升高成政治攻防。而這番說帖讓賴政府團隊宛如詐騙集團，要求被騙民眾需繼續匯款，才能拿回錢財，邏輯之紊亂怪異，直上政壇奇葩言論排行榜。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。