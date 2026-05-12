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影／出席護理人員表揚大會 鄭麗文：實質待遇和保障改善工作環境
國民黨主席鄭麗文上午出席115年度全國績優護理人員表揚大會，表示醫護人員在台灣的醫療體系中扮演著不可或缺的角色，尤其是他們的辛勞和奉獻應受到合理的回報與保障，近期三班護病比的修法在藍白合作下獲得通過，這被視為對醫護人員的重大支持。
鄭麗文提到台灣的醫療水平在全球享有盛譽，但隨著許多問題的出現，越來越多的年輕人不願選擇護理職業，致使許多醫療專業缺乏人力。鄭麗文指出這並非短期現象，而是多年來的問題，原因主要在於工作辛苦和待遇不公。呼籲社會對護理人員的付出給予應有的重視，並非僅以鮮花和口頭表達感謝來應付，而是需要實質的待遇和保障來改善他們的工作環境，確保台灣醫療體系的持續優秀與健全。
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