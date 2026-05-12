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石崇良三班護病比發言惹議 吳宗憲批：為法案替總統拉票不妥

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
立法委員、國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲（右）今早，陪同同黨北市議員參選人郭音蘭（左）掃街。記者邱書昱／攝影
立法委員、國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲（右）今早，陪同同黨北市議員參選人郭音蘭（左）掃街。記者邱書昱／攝影

衛福部長石崇良針對三班護病比發言引發熱議。立法委員、國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲今早陪同同黨北市議員參選人郭音蘭掃街時受訪，他說，石身為行政機關部長，切記行政中立，一個法案替總統拉票非常不妥。

吳宗憲表示，從石崇良發言可見，雖然台灣是講權力分立國家，但是行政權不尊重立法權。本來在民主國家，立法權定出來的法律，政務機關就要遵守，叫做依法行政，但我國看不到，上至下都這樣做。

他說，台灣引以為傲的健保制度，要靠醫護撐起，但必須要跟大家說，自己也曾攻讀台大公共衛生學院博士班，班上的朋友都說，健保真的崩潰邊緣。而醫護比是希望能夠把好的、有動力且體力在能負荷狀態的醫護人員留下，所以更不懂石崇良對於法案的回應。

吳宗憲說，同時，石崇良身為行政機關部會首長，切記行政中立，只為了一個法案替總統拉票非常不妥，違反行政中立。像是之前推的大罷免，到預算審查到軍購審查，國家行政團隊是領全民納稅錢的公務員，違反行政中立幫忙助選和說話。

他強調，既然石崇良身為部長，心裡念茲在茲是健保永續、醫護得到好照顧，那就不宜兩年後執行，也是不遵守立法院通過的法律。

郭音蘭也說，從賴清德過去的「功德說」到如今石崇良的輕佻態度，顯示政府對醫護權益的應對邏輯始終如一，令人心寒。

她說，「三班護病比入法」為賴清德總統2024年的重要政見，目標原定於2026年5月20日前落實。然而兩年期限將至，衛福部大家長石崇良竟脫口「怕跳票就再投給總統」，此番言論不僅有違行政中立，更被同黨立委認證是在「耍嘴皮」。

郭音蘭進一步說明，當前的醫療體系是建立在護理師的犧牲與硬撐之上，而非制度性的保障。她強調，若政府忽視勞動條件的崩壞，醫療品質的缺口最終將由全民承擔。

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