聽新聞
0:00 / 0:00

7醫團喊話：護病比無緩衝期 恐掀關床潮

聯合報／ 記者廖靜清沈能元／台北報導
三班護病比正式入法，醫療團體憂心，若無緩衝期強行上路，全台恐爆發大規模「關床潮」。記者林俊良／攝影
三班護病比正式入法，醫療團體憂心，若無緩衝期強行上路，全台恐爆發大規模「關床潮」。記者林俊良／攝影

面對護理界要求「修法即實施」，不應讓三班護病比兩年緩衝期等呼聲，台灣醫院協會等七大醫療團體昨發出共同聲明，強調兩年緩衝期並非推託，若無緩衝期強行上路，全台恐爆發大規模「關床潮」。

衛福部長石崇良昨在立院也提出說明，依照三班護病比配置，目前一般急性病房人力缺口高達五千人，護病比入法如在三個月或六個月內實施，對於醫療體系運作「衝擊會非常大」，不能因為修法造成災難，人力增加並非一蹴可幾，需有時間讓人力到位，避免損及民眾醫療權益。

七大醫療團體共同聲明指出，兩年緩衝期預計於民國一一七年五月一日實施，根據醫界盤點，目前全國超過三成的醫療機構尚未達成法定標準，若無緩衝期，屆時急診壅塞將從警訊演變成災難，衝擊癌症手術與急性重症患者的就醫權益。

「醫療管理是精密的系統工程，護理人力無法立刻補位。」台灣醫務管理學會理事長洪子仁指出，醫院增補人力需經過招募、媒合及至少三到六個月的「臨床導師」（Preceptor）培訓，才能確保護理人員具備獨立照顧患者的專業能力。

三班護病比正式入法，違規醫院最高可處二百萬元罰鍰，甚至面臨停業。洪子仁表示，醫界最深層憂慮在於法律強制力引發的副作用，若因人力不足面臨連續開罰，或是因處罰達三次而被迫停業一年，醫院唯一的保命手段就是「縮減病床」。

洪子仁強調，目前全台醫學中心與區域醫院等急診待床情況嚴重，一旦大規模關床，急需手術的癌症、心肌梗塞或中風等病患，恐因排不到病床而再現急診壅塞。此外，大醫院具有較強的磁吸效應，若立即實施新制，基層地區醫院首當其衝面臨招募困難與倒閉危機，導致地方醫療服務斷層，加劇整體惡性循環。

台北榮總院長陳威明持相同看法，他表示，三班護病比入法後，規模較小的地區醫院或偏鄉醫院在護理人力招募上更顯困難，應給予一定的緩衝期，讓醫療院所將人力補齊，若貿然實施三班護病比入法，將使全民受害。

在違規懲罰上，陳威明指出，新制上路後，未符合護病比的醫院面臨罰款，建議將罰款回饋給未達標醫院的護理師，讓護理師有感。至於停業，就不必要了，一旦偏鄉地區醫院因此停業，受害的仍是偏鄉地區民眾。

石崇良 三班護病比 護理 人力 護病比入法

延伸閱讀

三班護病比2年緩衝石崇良提3大理由 王育敏籲116年就應上路

護病比入法未納精神科 學會反彈

【重磅快評】護病比入法跳票 石崇良選票交換說置病人與護理於何地？

國民黨團：護病比新制兩年緩衝是緩兵之計 籲分階段提前實施

相關新聞

三班護病比入法 石崇良稱「怕跳票就再投賴」挨批

「三班護病比兩年入法」為賴總統重要政見，但衛福部預計一一七年五月一日實施，引發跳票疑慮。昨部長石崇良備詢時說，「如果怕跳票，就再投給總統，就一定會落實」，輿論譁然，立委陳菁徽在臉書砲轟，「樹不要皮，必死無疑；人不要臉，天下無敵」。

【重磅快評】護病比入法跳票 石崇良選票交換說置病人與護理於何地？

立法院日前三讀通過醫療法修正草案，正式將基層護理人員苦盼多年的「三班護病比」納入法規，本應是改善醫療勞權、保障病人安全的重要里程碑。然而，衛福部長石崇良不僅宣布將實施日期延後兩年、設下長達至二○二八年的緩衝期，面對外界「政策跳票」的質疑，竟脫口而出：「如果怕跳票，就再投給賴總統，他就一定會落實」。

新聞眼／衛福部長選舉語言 讓醫護困境失焦

衛福部長石崇良昨在立法院一席驚天名言「如果怕跳票，再投給總統（賴清德），他就一定會落實」，讓原本醫療政策爭議，迅速升高成政治攻防。而這番說帖讓賴政府團隊宛如詐騙集團，要求被騙民眾需繼續匯款，才能拿回錢財，邏輯之紊亂怪異，直上政壇奇葩言論排行榜。

7醫團喊話：護病比無緩衝期 恐掀關床潮

面對護理界要求「修法即實施」，不應讓三班護病比兩年緩衝期等呼聲，台灣醫院協會等七大醫療團體昨發出共同聲明，強調兩年緩衝期並非推託，若無緩衝期強行上路，全台恐爆發大規模「關床潮」。

支持三班護病比入法給予緩衝期 北榮院長陳威明：憂心病患成醫療人球

台北榮總院長陳威明支持三班護病比入法，並呼籲給予緩衝期以避免醫療人球的情況發生。他強調護理人力短缺，若貿然實施將影響病患安全。

石崇良稱三班護病比怕跳票就再投賴總統 徐巧芯：政見跳票還嬉皮笑臉

針對三班護病比正式入法，衛福部長石崇良今天表示，「如果怕跳票，再投給（賴）總統，他就一定會落實」。國民黨立委徐巧芯表示，這是跳票還耍賴皮？石崇良是在陷害賴清德總統嗎？現在怎麼連政見跳票，都可以嬉皮笑臉帶過？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。