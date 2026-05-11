支持三班護病比入法給予緩衝期 北榮院長陳威明：憂心病患成醫療人球

立法院日前三讀修正「醫療法」將三班護病比正式入法，衛福部隨後給予兩年緩衝期，引發護理團體不滿。台北榮總院長陳威明今表示，支持三班護病比入法，他個人認為沒有說緩衝期一定要多久，但要給政府時間，否則馬上實施，萬一疫情再起、乃至重大車禍，當護病比達到上限時，病人會不會變人球？醫院若救人要被罰，這個沒有道理。

陳威明今天主持醫療儀器捐贈典禮後，被媒體包圍詢問三班護病比時表示，他高度重視護理師，且視為醫事人員中極重要的一環，因為「沒有優質的護理，成就不了偉大的醫療」，目前北榮三班護病比都有達標，領取的護病比達標獎勵金更是全國公立醫院最高的，他也同意三班護病比入法，讓護理工作環境多一點保障。

不過，三班護病比入法後，對於規模較小的地區醫院或偏鄉醫院在護理人力的招募上，將更顯困難，因此，應該給予一定的緩衝期將人力補齊。陳威明說，護病比需要有人敢講真話，因依衛福部統計，目前全國護理人力短缺5000人，目前都還沒有補齊，若貿然實施三班護病比入法，將使全民受害。

舉例來說，醫院可能為了多收幾位急症重症病人，導致護病比不符規定而被開罰，患者可能變成醫療人球，這個一件很嚴重的事情。尤其在偏鄉地區護理師招募不易，就可能產生這樣的問題。尤其，若疫情再起，像是最近很多人得到B型流感、鼻病毒等, 甚至連他擔任院長4年多來都沒感冒，最近也感冒了。他擔心如果自己重病住院，結果造成醫院護病比沒有達標、被罰，內心會多麼的不捨跟痛苦。

「沒有說緩衝期一定要多久，但應考量護理師人力的補充。」陳威明說，護理師會用腳投票，「月薪不夠好，福利不夠吸引人，不跑才怪」，如果一家醫院待遇低，正常班月薪只3、4萬元的醫院不跑掉怎麼可能，北榮能做的就是把醫院做好，雖然自負盈虧，但能做的、能發的獎金都會盡量發，讓醫事人員開心，把護理師當成寶貝在照顧。

陳威明說，雖然身為院長，一年仍開800多台手術，他開玩笑說自己應該算是勞方。他希望社會更和諧，醫護關係更密切，往後若未符合護病比的醫院面臨罰款；他認為，政府當然不差這些錢，罰款收了進來可考慮再回饋給未達標醫院的護理師，讓護理師有感，得到一些補償，讓社會多一點和諧、少一點對立，至於停業就不必要了，一旦偏鄉地區醫院因此停業，受害的則是整個偏鄉地區的民眾。