石崇良稱三班護病比怕跳票就再投賴總統 徐巧芯：政見跳票還嬉皮笑臉

針對三班護病比正式入法，衛福部長石崇良今天表示，「如果怕跳票，再投給（賴）總統，他就一定會落實」。國民黨立委徐巧芯表示，這是跳票還耍賴皮？石崇良是在陷害賴清德總統嗎？現在怎麼連政見跳票，都可以嬉皮笑臉帶過？

徐巧芯批評，石崇良不是失言，而是傲慢，人民的痛苦、護理師的血汗，在民進黨官員眼裡，竟然可以拿來開玩笑；多少護理師長期輪三班、超時工作，連正常吃飯、休息都做不到，又有多少護理人員撐不下去離開職場？這早就不是單一醫院問題，而是整個台灣醫療體系正崩潰的警訊。

徐巧芯抨擊，這是跳票還耍賴皮？石崇良是在陷害賴總統嗎？民進黨政府不是不知道，而是根本不在乎；嘴巴喊改革，實際在拖延；選前喊照顧醫護，選後繼續讓護理師在血汗環境裡硬撐，現在甚至連政見跳票，都可以嬉皮笑臉帶過。

徐巧芯表示，明天就是國際護師節，真正重視醫護，不是護師節到了才發文感謝，真正的改革，是讓「醫療法」盡快落實，讓三班護病比真正上路，而不是一邊消費護理師，一邊繼續拖延。