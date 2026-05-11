【重磅快評】護病比入法跳票 石崇良選票交換說置病人與護理於何地？

立法院日前三讀通過醫療法修正草案，正式將基層護理人員苦盼多年的「三班護病比」納入法規，本應是改善醫療勞權、保障病人安全的重要里程碑。然而，衛福部長石崇良不僅宣布將實施日期延後兩年、設下長達至二○二八年的緩衝期，面對外界「政策跳票」的質疑，竟脫口而出：「如果怕跳票，就再投給賴總統，他就一定會落實」。

這話令人聽得傻眼，現在執政的總統難道不是賴清德嗎？為什麼一個已經入法的政策，必須要再等到當選下一任總統才能落實？這究竟是為了醫療環境的專業考量，還是在拿護理人員的血汗與民眾的生命安全，作為二○二八年大選的政治勒索？

石崇良先前辯稱，延後實施是為了避免「關床效應」與因應人力缺口，這套說辭看似合理，實則經不起推敲。護理人力短缺是長年沉痾，正因長期以來「護病比」畸高、職場環境惡劣，才導致人才流失。若行政機關始終採取「先有人力、才准入法」的邏輯，這紙法條將永遠只會是空中樓閣。

既然法律已經通過，衛福部的責任在於執行，而非開條件。若條件不成熟，行政首長應提出具體的改善進度表，而不是對選民喊話「想兌現就投給我」。此種「先給選票、再給權利」的交換邏輯，不僅陷賴總統於不義，本該服務病人卻成了服務政治，對高度專業的衛福部來說也有失格調。

立法院通過法律是賦予政府強制力去規範醫院，衛福部卻利用行政計畫的裁量權，將實施日期訂在二○二八年五月一日，剛好是在下次總統大選之後。這兩年的「緩衝期」，在基層護理人員眼中，就是政府在非法規授權下，公然為醫療財團與醫院資方護航，讓資方能繼續在缺乏罰則的情況下，壓榨現有的護理勞動力。

諷刺的是，當初在野黨力促入法時，民進黨立委百般阻撓，甚至批評藍白版本是「騙票」。如今法律過了，行政部門玩弄實施日期，試圖將在野黨的努力成果「收割」並轉化為未來的競選籌碼。賴總統本身出身醫師，曾在競選時信誓旦旦要成為護理人員的後盾。現在藍白推動入了法，行政部門不僅延後實施，還要護理人員拿選票來換，意思是若二○二八年大選結果不盡如民進黨之意，難道這項已經通過的法條就要胎死腹中？

台灣的醫療體系正處於崩潰邊緣，護理荒導致的關床潮已是現在進行式。政府若真心想解決問題，應立即投入資源加速人力培訓、實質調升待遇，縮短入法後的適應期。人民繳稅、護理人員奉獻體力，不該被迫拿選票來換。