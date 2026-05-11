衛福部兩年緩衝期推進三班護病比 偏鄉醫院協會籲增加經費投資

立法院上周五（5月8日)三讀通過「醫療法」部分條文修正案，將三班護病比納入「醫療機構設置標準」規範。衛福部考量護理人力補充具階段性，須兼顧醫療服務量能與病人就醫權益，規畫緩衝期，擬自117年5月1日起正式施行，提供醫院合理調整空間。醫界今天紛紛表態，支持衛福部兩年緩衝期的做法，最新為偏鄉地區醫院表達高度肯定與堅定支持。

偏鄉醫院協會今共同發表聲明指出，偏鄉地區醫院深知，三班護病比入法是對位於醫療前線的護理夥伴，給予實質的支持與肯定。然而，依衛福部調查統計，目前急性一般病床護理人力缺口仍達3000至5000人，全國醫院達標率約7成，但地區醫院仍面臨高關床率的嚴峻威脅。

而偏鄉地區醫院身處醫療資源匱乏地區，長期承受護理人力流失、難以與都會大型醫院抗衡的雙重壓力，若無兩年期間作為人力整備與制度銜接緩衝，恐將被迫以「關床自保」方式因應，反讓偏鄉民眾首當其衝、失去在地就醫的依靠。

偏鄉地區醫院指出，護理人力招募困難，難以簡化為短期加薪或獎勵。偏鄉地區醫院長期面臨三重結構性困境：其一，地理位置偏遠，年輕護理人員考量生涯發展、家庭照顧與生活機能，多選擇都會醫療機構任職；其二，大型醫學中心提供較高薪資與職涯路徑所形成的磁吸效應，偏鄉地區醫院縱使加薪，也難與之競爭；其三，少子化趨勢使護理畢業生總量遞減，偏鄉地區醫院處於總體人力分配末端，留才、攬才最為艱困。

偏鄉地區醫院呼籲，衛福部於緩衝期內，務必同步啟動針對偏鄉醫院的具體配套，第一，擴大護理改革12項計畫對偏鄉醫院的資源挹注，包括偏鄉護理留任獎勵、住宿補助等留才工具，並建立「偏鄉護理人員留任獎勵專案」；第二，於健保總額中持續強化燈塔型社區醫院的點值從優支付，使偏鄉醫院具備足夠財務量能投資於人力升級；第三，請衛福部與教育部協力推動偏鄉護理養成在地化，擴增偏鄉地區護理員額，從源頭厚實偏鄉人力。