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石崇良稱三班護病比怕跳票就再投賴總統 白委開嗆：誰會這麼弱智？

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
衛福部長石崇良今天至立法院社會福利衛生環境委員會針對總預算進行報告及備詢。記者胡經周／攝影
衛福部長石崇良今天至立法院社會福利衛生環境委員會針對總預算進行報告及備詢。記者胡經周／攝影

針對三班護病比正式入法，衛福部石崇良今天表示，「如果怕跳票，再投給（賴）總統，他就一定會落實」。民眾黨立法院黨團幹事長邱慧洳開嗆，「賴清德總統政見已經跳票，竟然還要我們再投一次，到底是誰會這麼弱智？」

立法院會本月8日三讀通過「醫療法」修正案，三班護病比正式入法。立法院社會福利及衛生環境委員會今天審查衛福部預算，國民黨立委王育敏質詢時關切三班護病比上路時程，石崇良答詢時聲稱「這個如果怕跳票，就再投給總統，他就一定會落實。」

邱慧洳稍早受訪時表示，睜眼說瞎話的政府，傲慢程度令人咋舌，「賴總統政見已經跳票，竟然還要我們再投一次，到底是誰會這麼弱智？被騙一次，還要再被騙第二次，還是部長打算拿『三班護病比』公然要脅全國30萬護理師乖乖就範？」

邱慧洳說，財政收支劃分法「不公布、不副署、不執行」，就連三班護病比這種關乎勞權與病安的法案，2028年5月1日前也不執行，現在政府真好當，「不是表決多數就可以」，表決輸了沒關係，反正不執行就好了。

邱慧洳質疑，這樣的政府要如何讓人相信能夠拿出誠意，認真解決護理荒的問題，再次呼籲衛福部不要自比大法官、自我擴權，如果行政院與衛福部認為窒礙難行，應該聲請覆議，而不是自己凌駕法律，自訂生效日期。

石崇良 衛福部 王育敏 賴清德

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