石崇良稱三班護病比怕跳票就再投賴總統 白委開嗆：誰會這麼弱智？

針對三班護病比正式入法，衛福部長石崇良今天表示，「如果怕跳票，再投給（賴）總統，他就一定會落實」。民眾黨立法院黨團幹事長邱慧洳開嗆，「賴清德總統政見已經跳票，竟然還要我們再投一次，到底是誰會這麼弱智？」

立法院會本月8日三讀通過「醫療法」修正案，三班護病比正式入法。立法院社會福利及衛生環境委員會今天審查衛福部預算，國民黨立委王育敏質詢時關切三班護病比上路時程，石崇良答詢時聲稱「這個如果怕跳票，就再投給總統，他就一定會落實。」

邱慧洳稍早受訪時表示，睜眼說瞎話的政府，傲慢程度令人咋舌，「賴總統政見已經跳票，竟然還要我們再投一次，到底是誰會這麼弱智？被騙一次，還要再被騙第二次，還是部長打算拿『三班護病比』公然要脅全國30萬護理師乖乖就範？」

邱慧洳說，財政收支劃分法「不公布、不副署、不執行」，就連三班護病比這種關乎勞權與病安的法案，2028年5月1日前也不執行，現在政府真好當，「不是表決多數就可以」，表決輸了沒關係，反正不執行就好了。

邱慧洳質疑，這樣的政府要如何讓人相信能夠拿出誠意，認真解決護理荒的問題，再次呼籲衛福部不要自比大法官、自我擴權，如果行政院與衛福部認為窒礙難行，應該聲請覆議，而不是自己凌駕法律，自訂生效日期。