怕三班護病比跳票「再投賴總統」…立委陳菁徽批衛福部「傲慢與不要臉」

立法院上周五（5月8日）三讀通過三班護病比入法，並於「醫療機構設置標準」訂定。立委陳菁徽今天於立院社福及衛環委員會質詢時，針對衛福部擬定三班護病比緩衝期兩年上路指出，把三班護病比放進「醫療機構設置標準」，難道就是護理師真正期待的答案嗎？如果衛福部現在好意思說要設兩年緩衝期，那請問上任至今，衛福部到底在拖什麼？

陳菁徽於會後在臉書發文指出，衛福部長石崇良今天在立院回應三班護病比入法表示，「三班護病比緩衝兩年」，是衛福部在護理師節前夕，送給護理師的大禮。「如果怕跳票，就再投給賴清德，他就一定會落實」、「三班護病比入法，我們做到了」。

陳菁徽指出，今天衛福部長石崇良可說是笑話連發。只能說「樹不要皮，必死無疑；人不要臉，天下無敵」。113年9月，站在護理師面前高喊「三班護病比入法這麼簡單」的人是誰？是賴清德。但結果過了兩年，衛福部做了什麼？

陳菁徽說，更荒謬的是，什麼叫做「我們做到了」？從頭到尾，民進黨沒有任何一位立委提出「醫療法」修正案，衛福部也沒有提出版本。直到上周五討論醫療法修正案的最後一刻，才硬塞一個民進黨團版本。這樣也能說「我們做到了」？

真正推動三班護病比入法、白班津貼的，是這兩年在野黨不斷監督、提案、爭取的結果。衛福部和民進黨從頭到尾沒有積極作為，現在卻急著出來蹭功勞。

回顧108年「醫療機構設置標準」第十二條之一、第二十三條修正時，當時條文明白寫著，「考量醫院聘僱足夠之護產人員尚需時日，並兼顧護理團體期盼早日施行。」緩衝期就只有三個月。也就是說，當時政府知道護理人員引頸期盼，希望護病比能夠盡速落實。

陳菁徽表示，結果現在呢？衛福部不知道護理師非常期盼三班護病比入法嗎，設了一個長達兩年的緩衝期。請問護理人員的辛苦，衛福部是聽不到、看不到，還是根本不想面對？

如果衛福部這麼愛蹭功勞，那很簡單，請盡早施行。只要真的讓三班護病比早日落實，絕對讓石崇良蹭好蹭滿。

喔，對了，石部長今天用了六個「NO」來反駁「三班護病比入法是在野黨做到的」。陳菁徽說，那她也回敬石部長「怕跳票就投給賴清德？」NO NO NO NO NO NO。三班護病比是民進黨政府做到的？NO NO NO NO NO NO。明天就是護理師節，請大家看清楚，這六個「NO」，就是衛福部面對護理師的傲慢與不要臉。