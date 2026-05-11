快訊

伊朗戰爭第2波能源衝擊來了！亞洲比歐洲早4周有感 這區域最慘

台指期夜盤試撮驚見雪崩跌停4,196點 法人：大戶兩操作為測試市場

整理包／不只愛爾麗出事！醫美偷拍風暴延燒 全台「遭搜索診所名單」一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

怕三班護病比跳票「再投賴總統」…立委陳菁徽批衛福部「傲慢與不要臉」

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
立委陳菁徽（左）今於臉書表示，衛福部長石崇良（右）今天用了6個「NO」來反駁「三班護病比入法是在野黨做到的」，明天就是護理師節，請大家看清楚，這6個「NO」，就是衛福部面對護理師的傲慢與不要臉。圖／取自國會頻道
立委陳菁徽（左）今於臉書表示，衛福部長石崇良（右）今天用了6個「NO」來反駁「三班護病比入法是在野黨做到的」，明天就是護理師節，請大家看清楚，這6個「NO」，就是衛福部面對護理師的傲慢與不要臉。圖／取自國會頻道

立法院上周五（5月8日）三讀通過三班護病比入法，並於「醫療機構設置標準」訂定。立委陳菁徽今天於立院社福及衛環委員會質詢時，針對衛福部擬定三班護病比緩衝期兩年上路指出，把三班護病比放進「醫療機構設置標準」，難道就是護理師真正期待的答案嗎？如果衛福部現在好意思說要設兩年緩衝期，那請問上任至今，衛福部到底在拖什麼？

陳菁徽於會後在臉書發文指出，衛福部長石崇良今天在立院回應三班護病比入法表示，「三班護病比緩衝兩年」，是衛福部在護理師節前夕，送給護理師的大禮。「如果怕跳票，就再投給賴清德，他就一定會落實」、「三班護病比入法，我們做到了」。

陳菁徽指出，今天衛福部長石崇良可說是笑話連發。只能說「樹不要皮，必死無疑；人不要臉，天下無敵」。113年9月，站在護理師面前高喊「三班護病比入法這麼簡單」的人是誰？是賴清德。但結果過了兩年，衛福部做了什麼？

陳菁徽說，更荒謬的是，什麼叫做「我們做到了」？從頭到尾，民進黨沒有任何一位立委提出「醫療法」修正案，衛福部也沒有提出版本。直到上周五討論醫療法修正案的最後一刻，才硬塞一個民進黨團版本。這樣也能說「我們做到了」？

真正推動三班護病比入法、白班津貼的，是這兩年在野黨不斷監督、提案、爭取的結果。衛福部和民進黨從頭到尾沒有積極作為，現在卻急著出來蹭功勞。

回顧108年「醫療機構設置標準」第十二條之一、第二十三條修正時，當時條文明白寫著，「考量醫院聘僱足夠之護產人員尚需時日，並兼顧護理團體期盼早日施行。」緩衝期就只有三個月。也就是說，當時政府知道護理人員引頸期盼，希望護病比能夠盡速落實。

陳菁徽表示，結果現在呢？衛福部不知道護理師非常期盼三班護病比入法嗎，設了一個長達兩年的緩衝期。請問護理人員的辛苦，衛福部是聽不到、看不到，還是根本不想面對？

如果衛福部這麼愛蹭功勞，那很簡單，請盡早施行。只要真的讓三班護病比早日落實，絕對讓石崇良蹭好蹭滿。

喔，對了，石部長今天用了六個「NO」來反駁「三班護病比入法是在野黨做到的」。陳菁徽說，那她也回敬石部長「怕跳票就投給賴清德？」NO NO NO NO NO NO。三班護病比是民進黨政府做到的？NO NO NO NO NO NO。明天就是護理師節，請大家看清楚，這六個「NO」，就是衛福部面對護理師的傲慢與不要臉。

陳菁徽 衛福部 石崇良 護理師 社福

延伸閱讀

石崇良稱三班護病比怕跳票就再投賴總統 蔣萬安一句話砲轟賴政府

三班護病比延後惹怒護理界 陳玉鳳嗆告石崇良瀆職

國民黨團：護病比新制兩年緩衝是緩兵之計 籲分階段提前實施

三班護病比2年緩衝石崇良提3大理由 王育敏籲116年就應上路

相關新聞

石崇良稱三班護病比怕跳票就再投賴總統 蔣萬安一句話砲轟賴政府

賴清德總統曾承諾「三班護病比」2年內入法，不過衛福部日前拍板延長2年緩衝期、預計117年5月1日才上路，引發在野質疑政策跳票。對於立委質疑聲音，衛福部長石崇良今則稱「如果怕跳票，就再投給總統，他就一定會落實」。對於這樣的說法，北市長蔣萬安今重話轟賴政府，「照顧護理師是政策，不是籌碼。」

石崇良稱三班護病比怕跳票就再投賴總統 白委開嗆：誰會這麼弱智？

針對三班護病比正式入法，衛福部長石崇良今天表示，「如果怕跳票，再投給（賴）總統，他就一定會落實」。民眾黨立法院黨團幹事長邱慧洳開嗆，「賴清德總統政見已經跳票，竟然還要我們再投一次，到底是誰會這麼弱智？」

怕三班護病比跳票「再投賴總統」…立委陳菁徽批衛福部「傲慢與不要臉」

立法院上周五（5月8日）三讀通過三班護病比入法，並於「醫療機構設置標準」訂定。立委陳菁徽今天於立院社福及衛環委員會質詢時，針對衛福部擬定三班護病比緩衝期兩年上路指出，把三班護病比放進「醫療機構設置標準」，難道就是護理師真正期待的答案嗎？如果衛福部現在好意思說要設兩年緩衝期，那請問上任至今，衛福部到底在拖什麼？

國民黨團：護病比新制兩年緩衝是緩兵之計 籲分階段提前實施

立法院會本月8日三讀通過「醫療法」修正案，將三班護病比入法，衛福部長石崇良宣布各醫療院所有兩年緩衝期。國民黨立法院黨團今天舉行記者會批評，賴清德總統政見選後就跳票，政府面對醫護辛苦卻打緩兵之計，賴政府應至少分階段提前實施，並提出護理留任及回流方案、全面減輕護理行政負擔等，別拿護理人員當政治工具。

護病比入法未納精神科 學會反彈

立法院日前三讀修正「醫療法」第十二條，正式將「三班護病比」納入母法，然中華民國精神衛生護理學會昨發出嚴正聲明，質疑精神科急性病房恐被排除在制度之外，痛批衛福部「程序不透明」，憂心精神病患照護安全與護理人員勞動權益成為制度漏洞。

三班護病比入法 精神科急性病房卻被排除…學會：全民恐將承受風險

立法院會三讀通過醫療法修正草案，三班護病比確定正式入法，新制上路後，違反規定，最高開罰200萬元。不過，精神科急性病房卻被排除於制度之外，精神衛生護理學會表示，高風險精神症狀個案如無法被穩定接住，病人、家屬、第一線警消、社區與整體社會，均將承受風險。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。