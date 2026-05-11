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石崇良稱三班護病比怕跳票就再投賴總統 蔣萬安一句話砲轟賴政府

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石崇良稱三班護病比怕跳票就再投賴總統 蔣萬安一句話砲轟賴政府

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市長蔣萬安今天下午出席北市「公益台北愛心平台」感恩會。記者林麗玉／攝影
北市長蔣萬安今天下午出席北市「公益台北愛心平台」感恩會。記者林麗玉／攝影

賴清德總統曾承諾「三班護病比」2年內入法，不過衛福部日前拍板延長2年緩衝期、預計117年5月1日才上路，引發在野質疑政策跳票。對於立委質疑聲音，衛福部長石崇良今則稱「如果怕跳票，就再投給總統，他就一定會落實」。對於這樣的說法，北市長蔣萬安今重話轟賴政府，「照顧護理師是政策，不是籌碼。」

對於三班護病比入法，因衛福部拍板延長2年緩衝期，引發在野質疑政策恐跳票，國民黨立委王育敏質詢衛福部，指時程過長恐導致承諾難以兌現，並稱石崇良是在「陷賴清德不義」，因2028年總統大選投票時間在117年1月，還在緩衝期，石崇良竟回應「如果怕跳票就再投給總統，他就一定會落實」。

蔣萬安今天下午出席北市「公益台北愛心平台」感恩會受訪，被問及此事看法，蔣說，上周他看到在立法院，國民黨團、還有民眾黨團共同支持下，讓護理師三班護病比正式入法，「我想照顧護理師是政策，不是籌碼」。

石崇良 衛福部 蔣萬安 賴清德 護理師

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