國民黨團：護病比新制兩年緩衝是緩兵之計 籲分階段提前實施

立法院會本月8日三讀通過「醫療法」修正案，將三班護病比入法，衛福部長石崇良宣布各醫療院所有兩年緩衝期。國民黨立法院黨團今天舉行記者會批評，賴清德總統政見選後就跳票，政府面對醫護辛苦卻打緩兵之計，賴政府應至少分階段提前實施，並提出護理留任及回流方案、全面減輕護理行政負擔等，別拿護理人員當政治工具。

國民黨團書記長林沛祥批評，民進黨政府居然想拖兩年上路，可能護理師們都轉行了，新制還沒實施；執政黨這是緩兵之計，不是改革，甚至還試圖把問題怪在在野黨身上。現在醫護白天當打仗、晚上馬拉松、夜間更是挑戰生存極限，日常連喝口水都難擠出時間，而政府卻還要再等兩年，這樣下去還有幾個兩年？政府喊「健康台灣」，但就怕醫療體系被拖垮；病患需要醫護照顧，但政府連照顧醫護都照顧不好。

國民黨立委廖偉翔則說，賴清德總統毀棄承諾，那就由在野黨來守護醫護；明明選前開支票，選後卻全跳票，以技術性杯葛還忽視人才流失，自行用日出條款擴權，以拖待變，拿護理師健康當擋箭牌，甚至還放任網軍側翼抹黑，攻擊護理師工會，醫護的無私奉獻不該被政府消磨。

國民黨立委蘇清泉表示，「醫療法」修法最早是民眾黨立委黃國昌逕付二讀時引發醫院及學會跳腳，國民黨後來整合眾多版本，修正到第三版、第四版，過程中民進黨立法院黨團總召蔡其昌、民眾黨立法院黨團總召陳清龍也都有參與，最後順利通過。

蘇清泉認為，現在問題來自於行政單位，到底有什麼資格說延後？最好是法律修正通過後3個月、6個月就上路，讓這些紛紛擾擾結束。台灣醫療社團法人協會秘書長陳柏同也到場聲援，表示蘇清泉有擔當，以解決事情的心態往前衝。

國民黨團提三點訴求，第一，行政院提前實施三班護比，至少應該分階段提前實施，優先針對急重症、醫學中心、高風險科別先行落實；第二，中央應立即提出護理留任及回流方案，包括提供夜班津貼、增加護理獎金、改善輪班制度、提供育兒、住宿支持等；第三，全面減輕護理行政負擔，停止用文書消耗專業，政府應該要導入智慧化系統，把護理師還給病房，而非困在電腦前。

林沛祥表示，護理人員從來都不是政治工具，更非一邊消費、一邊拖延的對象，三班護病比既然已經入法，政府就該說到做到，而非選舉高喊支持，選完卻無限延遲。