護病比入法未納精神科 學會反彈

立法院日前三讀修正「醫療法」第十二條，正式將「三班護病比」納入母法，然中華民國精神衛生護理學會昨發出嚴正聲明，質疑精神科急性病房恐被排除在制度之外，痛批衛福部「程序不透明」，憂心精神病患照護安全與護理人員勞動權益成為制度漏洞。

據統計，全台共三十四家精神教學及精神專科醫院（不含綜合醫院精神科）、二九七一急性床，具有執登的精神科護理人員為五八四○人（含醫院、診所），因急性發病個案常有妄想、衝動行為，易自傷傷人，醫護人員承受較高風險，以致夜班護理人力嚴重不足。

衛福部一一三年公告三班護病比時，在附註中以技術性文字註明「不含精神專科醫院與綜合醫院精神科病房」，導致精神科被排除適用，精神衛生護理學會表示，「醫療法」修法後，若後續子法與公告仍沿用當時版本，精神科急性病房也將被排除在制度保障外。

「到底是誰決定排除精神科急性病房？依據是什麼？」精神衛生護理學會理事長劉玟宜強調，衛福部至今沒有人能說清楚，當年學會第一時間即提出抗議，衛福部要求護理界與精神醫學界協調，經兩年協商仍無共識，導致精神科三班護病比尚未正式公告。

衛福部護理及健康照護司副司長陳青梅說，一一三年公告時，確實未將精神專科病房納入急性一般病房，主因在區域或地區醫院等級精神專科醫院，因夜班護理人力嚴重短缺，院方及護理師對三班護病比有著嚴重的落差，兩年前起多次協調，雙方未達共識。目前擬採獎勵措施，鼓勵醫院達標，不排除兩年後納入設置標準。

三班護病比正式入法，但有兩年緩衝期，護師工會痛批衛福部跳票失信，將赴地檢署告發石崇良瀆職、圖利。對此，國民黨立法院黨團林沛祥表示，這不僅是對民進黨長期踐踏醫護權益的最嚴厲反擊，黨團將強力監督，要求政府立即啟動護病比入法的實質配套，絕不容許用拖延戰術霸凌基層醫護。

國民黨團表示，賴總統選前開支票，選後全跳票，這次延至二○二八年才讓三班醫護比上路，根本為「以拖待變、技術性杯葛」，另要求執政黨停止抹黑護理界，拿出實質配套。