三班護病比入法 精神科急性病房卻被排除…學會：全民恐將承受風險

立法院會三讀通過醫療法修正草案，三班護病比確定正式入法，新制上路後，違反規定，最高開罰200萬元。不過，精神科急性病房卻被排除於制度之外，精神衛生護理學會表示，高風險精神症狀個案如無法被穩定接住，病人、家屬、第一線警消、社區與整體社會，均將承受風險。

據統計，全台共有34家精神教學及精神專科醫院（不含綜合醫院的精神科），共2971急性床；依114年資料，具有執登的精神科護理人員數為5840人（含醫院、診所），因急性發病個案可能處於妄想、幻聽、情緒劇烈混亂、衝動控制失調等狀況，自傷傷人風險升高，以致急性照護具有高風險、高專業、高即時性等壓力。

中華民國精神衛生護理學會理事長劉玟宜表示，精神科急性病房護理師必須長時間、高密度觀察病人的情緒、行為變化，隨時辨識危險徵兆，即時介入安撫與危機處置。值夜班時，許多急性精神病人常伴隨失眠、早醒、睡眠中斷、躁動不安等症狀，如有病人情緒或行為失控，可能影響整個病房秩序與其他病人休息。

劉玟宜強調，內外科病房面對的是生命徵象與生理急變，而精神科急性病房從來不是單純「看管病人」，護理人員需面對高度不確定的人身安全風險、情緒危機與行為失控風險，同樣需要足夠且穩定的護理人力支持。

對於三班護病比確定正式入法，精神衛生護理學會發表聲明：

《醫療法》第十二條既已將急性一般病床三班護病比正式納入法律保障，精神科急性病房即不應於後續公告、子法、行政解釋或執行技術中，被排除於制度適用範圍之外。否則，不僅與現行醫療機構設置制度產生明顯矛盾，亦將造成同屬急性住院照護體系之間出現制度性不平等。 依現行《醫療機構設置標準》第12條之1規定，區域醫院與精神科教學醫院適用相同之全日護病比標準；地區醫院與精神科醫院亦適用相同之全日護病比標準。此一制度設計，已明確確認精神科急性住院照護屬急性住院醫療體系之一部分，其護理人力配置標準與一般急性病床具有相同制度定位與法律基礎。 精神衛生護理學會提出3大堅持： 1.精神科急性病房屬《醫療法》第12條所稱「醫院急性一般病床」制度保障範圍，不得以公告、行政解釋或技術性文字將其排除於三班護病比制度之外。 2. 原《醫療機構設置標準》第12條之1已明定全日護病比標準，將區域醫院與精神科教學醫院列為同一標準，地區醫院與精神科醫院列為同一標準；修法後，三班護病比既係建構於既有護病比制度基礎上，亦應維持此一一致性原則，將精神科急性病房納入相同制度保障範圍，而不應於制度推動過程中另予排除。 3. 依113年公告，急性病房三班護病比基準為：醫學中心：白班1:6、小夜班1:9、大夜班1:11；區域醫院（精神科教學醫院）：白班1:7、小夜班1:11、大夜班1:13；地區醫院（精神科醫院）白班1:10、小夜班1:13、大夜班1:15。 精神衛生護理學會嚴正呼籲，衛生福利部應依《醫療法》第12條修法精神，將精神科急性病房納入三班護病比制度，以回應修法所揭示之病人安全、護理勞動權益與公平保護要求。