國民黨團：不容許政府拖延戰術霸凌基層醫護 要求立即啟動護病比配套

立法院本月8日三讀通過「醫療法」修正案，三班護病比正式入法。國民黨立法院黨團書記長林沛祥表示，這不僅是對民進黨長期踐踏醫護權益的最嚴厲反擊，更證明了「賴清德毀棄承諾，民進黨不做，國民黨來做。」接下來會強力監督，要求政府立即啟動護病比入法的實質配套，絕不容許用拖延戰術霸凌基層醫護。

衛福部長石崇良表示，新制需兩年緩衝，2028年5月才會正式施行。北中南六大醫院工會昨聯合聲明，衛福部將三班護病比正式上路時間延至賴清德總統本屆任期尾聲，形同宣示賴任內，無醫院會受罰，已背棄總統當年的承諾。護師工會也痛批衛福部跳票失信，將赴地檢署告發石崇良瀆職、圖利。

國民黨團三點批評，一是賴總統選前開支票，選後全跳票，三班護病比入法是護理人員長期訴求，賴總統在競選期間公開承諾，當選後行政院與衛福部卻帶頭反對，身為醫界出身的總統，面對基層醫護的怒吼卻選擇噤聲，失信於民。

其次，衛福部擬拖延至2028年才讓三班醫護比上路，掩飾行政怠惰：這是標準的「以拖待變、技術性杯葛」，護理人才流失的危機迫在眉睫，政府不積極籌措預算、改善醫療勞動條件以補足人力，反而以此為藉口拖延法案實施，根本是拿病患的安全與護理師的健康作為行政怠惰的遮羞布。

三、停止抹黑護理界，拿出實質配套：國民黨立委早已提出務實修法提案版本，執政黨不僅不提院版草案，更在法案通過後，放任網軍側翼攻擊護理師工會。國民黨團對以上此等行徑感到不齒。

國民黨團呼籲，今日不挺醫護，明日誰來守護國人健康？國民黨團對全台護理相關人員的付出致上最高敬意，並譴責民進黨政府自行擴權訂定三班護病比「日出條款」的違法作為；接下來會強力監督，要求立即啟動護病比入法的實質配套，絕不容許民進黨政府繼續用拖延戰術霸凌基層醫護。