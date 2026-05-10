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國民黨團：不容許政府拖延戰術霸凌基層醫護 要求立即啟動護病比配套

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立法院黨團。圖／聯合報系資料照片
國民黨立法院黨團。圖／聯合報系資料照片

立法院本月8日三讀通過「醫療法」修正案，三班護病比正式入法。國民黨立法院黨團書記長林沛祥表示，這不僅是對民進黨長期踐踏醫護權益的最嚴厲反擊，更證明了「賴清德毀棄承諾，民進黨不做，國民黨來做。」接下來會強力監督，要求政府立即啟動護病比入法的實質配套，絕不容許用拖延戰術霸凌基層醫護。

衛福部石崇良表示，新制需兩年緩衝，2028年5月才會正式施行。北中南六大醫院工會昨聯合聲明，衛福部將三班護病比正式上路時間延至賴清德總統本屆任期尾聲，形同宣示賴任內，無醫院會受罰，已背棄總統當年的承諾。護師工會也痛批衛福部跳票失信，將赴地檢署告發石崇良瀆職、圖利。

國民黨團三點批評，一是賴總統選前開支票，選後全跳票，三班護病比入法是護理人員長期訴求，賴總統在競選期間公開承諾，當選後行政院與衛福部卻帶頭反對，身為醫界出身的總統，面對基層醫護的怒吼卻選擇噤聲，失信於民。

其次，衛福部擬拖延至2028年才讓三班醫護比上路，掩飾行政怠惰：這是標準的「以拖待變、技術性杯葛」，護理人才流失的危機迫在眉睫，政府不積極籌措預算、改善醫療勞動條件以補足人力，反而以此為藉口拖延法案實施，根本是拿病患的安全與護理師的健康作為行政怠惰的遮羞布。

三、停止抹黑護理界，拿出實質配套：國民黨立委早已提出務實修法提案版本，執政黨不僅不提院版草案，更在法案通過後，放任網軍側翼攻擊護理師工會。國民黨團對以上此等行徑感到不齒。

國民黨團呼籲，今日不挺醫護，明日誰來守護國人健康？國民黨團對全台護理相關人員的付出致上最高敬意，並譴責民進黨政府自行擴權訂定三班護病比「日出條款」的違法作為；接下來會強力監督，要求立即啟動護病比入法的實質配套，絕不容許民進黨政府繼續用拖延戰術霸凌基層醫護。

國民黨立法院黨團書記長林沛祥。圖／聯合報系資料照片
國民黨立法院黨團書記長林沛祥。圖／聯合報系資料照片

衛福部 石崇良 國民黨團 三班護病比

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承諾跳票 3班護病比延後 護團擬陳情

三班護病比正式入法，衛福部長石崇良隨即宣布，新制需兩年緩衝，二○二八年五月才會正式施行。北中南六大醫院工會昨聯合聲明，衛福部將三班護病比正式上路時間延至賴清德總統本屆任期尾聲，形同宣示賴任內，無醫院會受罰，已背棄總統當年的承諾。護師工會也痛批衛福部跳票失信，將赴地檢署告發石崇良瀆職、圖利。

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立法院院會8日通過「醫療法」修法，三班護病比確定入法，並提高違規罰鍰上限至2百萬。不過，衛福部同日下午舉行會議，部長石崇良會後宣布，三班護病比擬延後至117年5月才實施。對此，護師工會顧問陳玉鳳表示，「完全無法接受」，石接見護理團體時，曾承諾將於116年12月入法，並簽名畫押，如今卻無法兌現，簡直毫無誠信。

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「護病比」成為台灣醫療界最熱門的議題之一，但許多民眾其實並不了解，這個數字為什麼會讓第一線護理人員如此焦慮，甚至願意走上街頭爭取。中醫大新竹附醫院長陳自諒認為，這件事情其實值得大家平心而論地討論，而不是用情緒性語言，甚至用政黨對立的角度來看待。因為護病比真正牽涉的，不只是護理人員的工作環境，而是每一位台灣民眾未來住院時的安全。

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