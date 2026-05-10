三班護病比入法恐關床潮？吳欣岱籲防人力灌水 縮短急診壅塞陣痛期

「三班護病比」正式入法後，外界憂恐將引發醫院關閉病床、急診壅塞更加嚴重疑慮。台灣基進北市港湖議員參選人吳欣岱認為，說法「對也不對」，護病比入法長期目標是改善勞動條件，進而重啟病床、緩解急診壓力；但短期若配套措施不足確實恐引發關床潮。她呼籲政府應防堵醫院在人力計算上「灌水」，並積極縮短政策上路陣痛期，真正反映基層勞動現況。

吳欣岱說，三班護病比入法最主要的目的是為了改善護理人員的勞動條件。她透露，身邊有許多護理師因環境不佳，紛紛轉行空服員或自行創業。然而，唯有醫院護理師勞動條件獲得實質改善、獲得合理對待與尊重，這些流失的人才才會願意回流。

吳欣岱表示，一旦臨床護理人力增加，現階段許多醫院被迫關閉病房、減少病床的困境就能迎刃而解；當病房重新開啟，急診病患得以後送住院，急診壅塞的狀況才能真正獲得改善。

儘管長期目標明確，但吳欣岱也點出法條實施過程中的潛在危機。她警告，若配套措施思慮不周、存在疏漏，短期內醫院為了符合法規的護病比數字規範，極有可能選擇關閉更多病房，導致病患「送不上去」，急診壅塞將會雪上加霜。因此，法案通過絕非結束，後續的監督機制至關重要。

針對具體的監督方向，吳欣岱表態支持「醫療改革基金會（醫改會）」提出的質疑，並點出目前護理人力計算的兩大「灌水」漏洞。首先是防堵集中排班造假，由於目前人力算法是一個月僅計算一次且採回推制，這容易造成醫院端集中灌水與集中排班的造假現象。其次是，現行臨床算法將許多「並未實際在第一線照顧病人」的護理人力也算入護病比數字中，這種粉飾太平的灌水現象必須被防範。

吳欣岱最後強調，唯有剔除灌水水分、真正反映基層護理師真實的勞動狀況，台灣才有機會期待那些不願從事護理工作的人才重返職場。她重申，護理人員的勞動條件改善才是最終的訴求，而在這段過渡的「陣痛期」中，如何將衝擊縮到最短，是政府責無旁貸的任務，也是民意代表必須全力推動的監督方向。