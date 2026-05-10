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承諾跳票 3班護病比延後 護團擬陳情

聯合報／ 記者林琮恩翁唯真／台北報導
護師工會顧問陳玉鳳說，衛福部長石崇良曾接見護團代表，並當場在寫有5月12日啟動法治預告、實施113年公告護病比版本、116年12月前實施的手板上簽名畫押，會中卻未兌現承諾。圖為8日護師公會全聯會理事長陳麗琴於立法院前秀出該首版。記者林琮恩／攝影
護師工會顧問陳玉鳳說，衛福部長石崇良曾接見護團代表，並當場在寫有5月12日啟動法治預告、實施113年公告護病比版本、116年12月前實施的手板上簽名畫押，會中卻未兌現承諾。圖為8日護師公會全聯會理事長陳麗琴於立法院前秀出該首版。記者林琮恩／攝影

三班護病比正式入法，衛福部石崇良隨即宣布，新制需兩年緩衝，二○二八年五月才會正式施行。北中南六大醫院工會昨聯合聲明，衛福部將三班護病比正式上路時間延至賴清德總統本屆任期尾聲，形同宣示賴任內，無醫院會受罰，已背棄總統當年的承諾。護師工會也痛批衛福部跳票失信，將赴地檢署告發石崇良瀆職、圖利。

台大醫院企業工會、台大癌醫企業工會、成大醫院企業工會、台北榮總企業工會、新光醫院企業工會、振興醫院企業工會共六大醫院工會昨聯合發布聲明，指出賴總統本屆任期至二○二八年五月十九日屆滿，衛福部將「醫院設置標準」中三班護病比規範延至同年五月一日實施，形同宣告在賴的任期內「沒有一間醫院會違法遭開罰或停業」，簡直是甩鍋卸責，背棄賴總統護病比二年入法承諾。

台大醫院企業工會秘書長邱宇弘說，三班護病比入法原是賴總統政治承諾，最終卻由在野黨整合基層意見推動通過；入法後，衛福部竟宣布延後施行，形同棄守行政，既然護病比已入法就應立即上路，勿為醫院資方護航、犧牲病安與護理勞權。

護師工會顧問陳玉鳳說，衛福部八日舉行會議本應與各界討論後訂出施行時間，實情卻是放任醫界、護理界彼此攻擊，加上五月五日護理團體至衛福部陳抗後，石崇良曾接見護團代表，並當場在寫有五月十二日啟動法治預告、實施二○二四年公告護病比版本、二○二七年十二月底前實施的手板上簽名畫押，會中卻未兌現承諾，執意按二○二八年五月實施版本公告。

陳玉鳳說，護病比入法後，母法未授權延後上路，衛福部卻另訂實施時程，恐有違法疑慮，石崇良不僅跳票失信，還玩弄護理團體，擬赴監察院陳情，並向地檢署告發其涉瀆職、圖利資方。

石崇良稱延後護病比是為避免醫院關床，但醫改會批評，關床與候床惡化的根源在於長年護理人力不足，而非護病比制度；過去未實施三班護病比時，醫院仍持續收治病人，壓力全由護理師承擔，導致過勞、離職與醫療風險增加，並且嚴厲譴責衛福部用關床、護理師不過勞等「情勒式」的政治論述。

石崇良 衛福部 台大醫院 護病比 賴清德

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