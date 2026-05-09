護理人力不足 醫界示警醫療體系逼近臨界點「攸關住院安全」

「護病比」成為台灣醫療界最熱門的議題之一，但許多民眾其實並不了解，這個數字為什麼會讓第一線護理人員如此焦慮，甚至願意走上街頭爭取。中醫大新竹附醫院長陳自諒認為，這件事情其實值得大家平心而論地討論，而不是用情緒性語言，甚至用政黨對立的角度來看待。因為護病比真正牽涉的，不只是護理人員的工作環境，而是每一位台灣民眾未來住院時的安全。

陳自諒表示，所謂「護病比」，其實很簡單，就是一位護理師同時需要照顧多少位病人。例如一個病房有10位病人、2位護理師值班，護病比就是5:1，代表一位護理師同時照顧5位病人。這看起來只是行政上的人力配置，但它真正代表的，其實是一家醫院最核心的安全能力。

陳自諒指出，護理工作不只是打針、發藥、量血壓，更是24小時持續監測病人狀況，像血壓下降、呼吸異常、意識改變等警訊，往往最先由護理師發現。但當一名護理師同時照顧過多病人，觀察、照護與判斷時間被壓縮，再有責任感也難免疲於奔命，導致病情觀察延遲、警訊容易被忽略，增加醫療錯誤風險。他強調，許多醫療崩潰並非突發，而是長期疲勞與過載累積，護病比本質上是病人安全問題，而非單純勞資議題。

陳自諒指出，美國加州已立法規定一般病房護病比1比5、加護病房1比2，日本則將護病比與健保給付連結，韓國近年也投入資源改善護理環境，顯示各國都將護理人力視為醫療安全核心。他直言，台灣問題不在醫院不願遵守護病比，而是根本找不到足夠護理人力，隨著護理師離職、年輕人不願投入臨床、資深人力耗竭，導致醫院缺的不是病床，而是有護理師可支撐的病床，也讓急診壅塞、病房關床與加護病房滿床情況日益嚴重。

陳自諒指出，醫院同樣承受健保低成本、高效率、高可近性的經營壓力，護病比問題無法靠情緒對立解決，關鍵是社會必須正視台灣醫療體系已逼近臨界點。他認為，不能一方面期待醫療便宜、隨時有病床、醫護不離職，卻忽視第一線早已超載的現實，真正該討論的是台灣是否願投入更多資源，維持安全且可持續的醫療體系。他強調，醫院安全不在有多少AI或機器設備，而在病人惡化時，是否有足夠護理人員能及時發現、妥善照顧，並願意留在第一線。

陳自諒說，一家醫院真正的安全，不在於有多少AI、多少機器手臂，而在於當病人開始惡化時，有沒有人能及時發現，有沒有人還有能力照顧他，有沒有人願意繼續留在第一線。而那群人，就是護理人員。

中醫大新竹附醫院長陳自諒認為，一家醫院真正的安全，不在於有多少AI、多少機器手臂，而在於當病人開始惡化時，有沒有人能及時發現，有沒有人還有能力照顧他。圖／醫院提供