三班護病比爭議 民眾黨「小草女神」駁民進黨版本：不是保障是卸責

立法院昨三讀通過醫療法修正案，將三班護病比入法，不過最後通過的國民黨版本並未納入諮詢委員會，遭綠營圍剿。民眾黨台中市議員參選人「小草女神」劉芩妤今駁斥，民進黨版本的諮詢委員會護理代表僅三分之一，這樣的委員會不是保障而是卸責。

立法院昨修正通過醫療法，規定衛生福利部把三班護病比納入醫療機構設置標準，藍綠白三黨團皆提出版本，主要爭點在諮詢委員會的設置，白主張護理界代表占二分之一，綠則是三分之一，藍不設置委員會；白、綠版本表決未過之後，白營轉支持藍營版本。

劉芩妤指出，民進黨版本僅讓護理界代表占三分之一，看似給予參與權利，實際上剩下三分之二的席次可能被政府、醫院經營者與資方給占據，即便護理界代表一致反對，仍會被壓制，這樣的委員會不是保障，反而會成為政府與醫院端的卸責防火牆。

劉芩妤強調，護理界不是不想參與，而是拒絕被拿來背書，如果委員會的設計能保障第一線護理人員有實質影響力，當然值得支持，但若只是設置一個護理代表永遠贏不了資方和行政體系的委員會，還不如直接讓衛福部訂定標準，接受社會監督。

劉芩妤表示，民進黨若真的重視護理人員權益，早就該提出完整的版本，卻等在野黨推動修法到最後階段，才突然拋出版本搶話語權，還政治攻訐真正推動入法的人；護理師全聯會已經發聲明力挺三讀版本，民進黨若真心支持護理師，應該尊重護理界公開表達的立場。

民眾黨台中黨部也呼籲，三班護病比入法不是終點，中央後續應明確設定施行期程、護病比標準、稽核方式和改善期限等等，不能讓修法成果被行政延宕，更不可以醫療院所缺工當理由，繼續讓一線護理人員承擔壓力。