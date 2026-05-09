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立院三讀通過「醫療法」三班護病比入法 醫改會提5大呼籲

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
台灣醫療改革基金會今發聲明表示，護病比入法僅是開始，申報計算制度、且監測機制要有意義、衛福部也應公開所有數據、並參考國外經驗設監督單位，及正視護理人力不足的根本原因。圖／AI生成
台灣醫療改革基金會今發聲明表示，護病比入法僅是開始，申報計算制度、且監測機制要有意義、衛福部也應公開所有數據、並參考國外經驗設監督單位，及正視護理人力不足的根本原因。圖／AI生成

立法院會昨三讀修正通過「醫療法」部分條文，「三班護病比」正式入法，並給予2年緩衝期。台灣醫療改革基金會今發聲明表示，入法僅是開始，申報計算制度、且監測機制要有意義、衛福部應公開所有數據、並參考國外經驗設監督單位，及正視護理人力不足的根本原因。

醫改會說，通過的版本過於彈性，且在實務計算上存在巨大操作空間，可能「放水」或「灌水」，入法絕非改革終點，而是挑戰的起點。在護理人力日益短缺的現實下，三班護病比是國際間改善護理勞動環境與病人安全的共識。

醫改會表示，但現在有2大漏洞，首先，現行申報資料竟然是每月統整後回溯填報每日狀況，醫院可能透過集中排班或事後調整方式，藉此拉高平均值，資料真實性無從得知。第二，非臨床的護理人力、功能性支援的護理師，也存在算入護病比的狀況，將系統性低估了護理人力短缺的嚴重性，若不解決無法真正改善臨床現況。

政府表示「三班護病比推行 ，確實對病人安全、醫療品質，特別是護理負荷、滿意度等都有正面效果。但從國外報告和實施經驗也發現，造成了關床效應、醫療等候時間延長。」醫改會說，這個說法以「民眾要不要接受關床和不方便，來換取病安品質與護理師不過勞」的方式呈現政策選擇，要嚴重譴責。

醫改會認為，關床與等候時間延長的根本原因是長期護理人力不足，而不是護病比標準本身。在三班護病比未落實的時期，床照樣開、病人照樣收，壓力卻由護理師過勞、離職、出錯與糾紛來概括承受。

根據醫改會統計2024年至2026年初的官方數據顯示，大夜班的未達標率在各級醫院中皆屬最高，醫學中心尤其嚴重，以2024、2025年為例，醫學中心約5成未達標、區域醫院約4成未達標。區域醫院白班的未達標情形最嚴重。以2024、2025年為例，近4成的區域醫院白班未達到1:7的標準。

以2026年1月未達標院所的實際護病比為例，某醫學中心大夜班為1比14.2（標準1比11）、某區域醫院為1比16.7（標準1比13）、某地區醫院高達1比21.9（標準1比15）。這代表在深夜，1位護理師要獨自照顧近22位病人，是法定標準的1.5倍。

為確保改革真正落實，醫改會向政府提出5大呼籲，首先應立即檢討申報制度，實施逐日逐班即時申報；其次應引入「護理實際照護時數」作為輔助指標，反映不同病房的照護強度。

此外，應建立透明的社會問責機制，公開嚴重未達標院所的輔導紀錄與處分情形，並參考澳洲經驗設置獨立單位定期公開監測報告。入法只是第一步，政府必須正視長期勞動條件惡化的根本問題，落實合理薪資與留任誘因，才能真正守護每一位病人的安全。

衛福部 醫改會 三班護病比

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