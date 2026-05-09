衛福部稱護病比延後2年實施 六大醫院工會批執政黨卸責、背棄總統承諾

三班護病比原為賴清德總統政策，護師公會全聯會、護理工會團體及在野黨合理推動，立法院昨院會昨通過「醫療法」修正案，三班護病比確定入法且罰則法制化。不過，衛福部昨天舉行會議討論實施時程，決議2年後才要實施。對此，台大醫院、台北榮總等六大醫院工會發聲痛批，衛福部無視護理工會改正平均數計算的訴求，還強硬推動緩衝期，形同以半套改革試圖粉飾太平。

台大醫院企業工會、台大癌醫企業工會、成大醫院企業工會、台北榮總企業工會、新光醫院企業工會、振興醫院企業工會發布聯合聲明指出，衛福部將「醫療機構設置標準」拖至2年後，2028年5月1日再施行，考量賴總統本屆任期將在同月19日屆滿，基本上等同宣告總統在本屆任內，「沒有任何一間違法醫院會遭開罰、停業等實質處分，延後兩年是甩鍋卸責、背棄總統承諾。」

醫院工會重申，眼下三班護病比總體達標率已近8至9成，中央政府亦已耗費百億納稅錢支應醫院雇主人事成本，如今隨著立法院三讀入法，衛福部非但不上緊發條加速作業，反倒一如既往為醫院資方保駕護航，執意棄病人安全與護理勞權於不顧，令人遺憾。

台大醫院企業工會秘書長邱宇弘說，三班護病比2年入法為賴總統2023年政治承諾，如今立法端是在野政黨統合護理基層意見提案通過，執政黨基本毫無建樹，倘若衛福部再將施行時程拖延兩年，等同宣告行政端也主動棄守，醫院工會呼籲衛福部即刻加速施行，重拾僅存政治信任。

醫院工會指出，若衛福部不願正視現行護病比算式中黑數與平均數問題，難以反映臨床護理業務量，恐為半套改革粉飾太平，三班護病比三大問題，包括隔離及安寧病床未被計入的「黑數問題」，其二是全院全月平均值計算導致數據失真，其三為針對醫院填報數據缺乏稽查手段，這些問題工會長期呼籲衛福部改正，卻始終被敷衍應對。

邱宇弘指出，直至近期邁入正式法制化的階段，仍以「這是當初訂好的標準」為由拒絕改正，醫院工會必須指出，前述三大闕漏倘若未能處理，無異於放水讓醫院「只求數據達標不看實際效果」，呼籲衛福部即刻加速改正勿再欺瞞社會，面對我國已然千瘡百孔的醫療勞動環境，衛福部亦始終扮演資方話筒，無視合理人力配置得以健全醫院運作、維護病人安全、提升勞工權益的事實。

醫院工會指出，衛福部慣以醫院難以經營、關床潮加劇、候床時間拉長等進行道德勒索，一線人員的水深火熱卻始終被拋諸腦後，護病比入法議題核心，始終都是衛福部究竟抱持什麼樣的態度面對基層？是否秉持民主科學原則進行政策研議及制定？我們呼籲衛福部即刻檢討現行會議，落實對等協商以挽救信任。