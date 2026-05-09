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衛福部稱護病比延後2年實施 六大醫院工會批執政黨卸責、背棄總統承諾

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
立法院院會今天通過三班護病比入法，衛福部下午舉行「醫療機構設置標準」草案會議，衛福部長石崇良會後說明，由於要達標護理人力缺口還有3至5000人，因此各界都同意有緩衝期，衛福部預計在5月20日前預告，並自117年的5月1日才正式實施。記者余承翰／攝影
立法院院會今天通過三班護病比入法，衛福部下午舉行「醫療機構設置標準」草案會議，衛福部長石崇良會後說明，由於要達標護理人力缺口還有3至5000人，因此各界都同意有緩衝期，衛福部預計在5月20日前預告，並自117年的5月1日才正式實施。記者余承翰／攝影

三班護病比原為賴清德總統政策，護師公會全聯會、護理工會團體及在野黨合理推動，立法院昨院會昨通過「醫療法」修正案，三班護病比確定入法且罰則法制化。不過，衛福部昨天舉行會議討論實施時程，決議2年後才要實施。對此，台大醫院、台北榮總等六大醫院工會發聲痛批，衛福部無視護理工會改正平均數計算的訴求，還強硬推動緩衝期，形同以半套改革試圖粉飾太平。

台大醫院企業工會、台大癌醫企業工會、成大醫院企業工會、台北榮總企業工會、新光醫院企業工會、振興醫院企業工會發布聯合聲明指出，衛福部將「醫療機構設置標準」拖至2年後，2028年5月1日再施行，考量賴總統本屆任期將在同月19日屆滿，基本上等同宣告總統在本屆任內，「沒有任何一間違法醫院會遭開罰、停業等實質處分，延後兩年是甩鍋卸責、背棄總統承諾。」

醫院工會重申，眼下三班護病比總體達標率已近8至9成，中央政府亦已耗費百億納稅錢支應醫院雇主人事成本，如今隨著立法院三讀入法，衛福部非但不上緊發條加速作業，反倒一如既往為醫院資方保駕護航，執意棄病人安全與護理勞權於不顧，令人遺憾。

台大醫院企業工會秘書長邱宇弘說，三班護病比2年入法為賴總統2023年政治承諾，如今立法端是在野政黨統合護理基層意見提案通過，執政黨基本毫無建樹，倘若衛福部再將施行時程拖延兩年，等同宣告行政端也主動棄守，醫院工會呼籲衛福部即刻加速施行，重拾僅存政治信任。

醫院工會指出，若衛福部不願正視現行護病比算式中黑數與平均數問題，難以反映臨床護理業務量，恐為半套改革粉飾太平，三班護病比三大問題，包括隔離及安寧病床未被計入的「黑數問題」，其二是全院全月平均值計算導致數據失真，其三為針對醫院填報數據缺乏稽查手段，這些問題工會長期呼籲衛福部改正，卻始終被敷衍應對。

邱宇弘指出，直至近期邁入正式法制化的階段，仍以「這是當初訂好的標準」為由拒絕改正，醫院工會必須指出，前述三大闕漏倘若未能處理，無異於放水讓醫院「只求數據達標不看實際效果」，呼籲衛福部即刻加速改正勿再欺瞞社會，面對我國已然千瘡百孔的醫療勞動環境，衛福部亦始終扮演資方話筒，無視合理人力配置得以健全醫院運作、維護病人安全、提升勞工權益的事實。

醫院工會指出，衛福部慣以醫院難以經營、關床潮加劇、候床時間拉長等進行道德勒索，一線人員的水深火熱卻始終被拋諸腦後，護病比入法議題核心，始終都是衛福部究竟抱持什麼樣的態度面對基層？是否秉持民主科學原則進行政策研議及制定？我們呼籲衛福部即刻檢討現行會議，落實對等協商以挽救信任。

衛福部 台大醫院 賴清德

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內幕／醫療法未納護病比諮詢委員會 邱慧洳淚崩轉折

立法院會昨三讀修正通過「醫療法」，將三班護病比正式入法，不過最終通過的國民黨版本卻刪除中央諮詢委員會。據瞭解，藍白最初共識是「醫護團體代表人數最低三分之一」，過程中因民眾黨立委邱慧洳受護理團體壓力，將版本改為二分之一，但醫院代表種類多，二分之一護理代表實在難以達成共識，因此最後才通過國民黨沒有諮詢會的版本。

影／三班護病比正式入法 侯友宜：支持、是保障護理人員跟人民健康

立法院會昨三讀修正通過「醫療法」部分條文，「三班護病比」正式入法，首年按現行公告護病比標準，納入「醫療機構設置標準實施」，未來每三年檢討一次，同時設懲罰機制。新北市長侯友宜今表示，他支持護病比能夠入法，而且能夠落實。

李四川挺三班護病比入法 感謝藍白委：護理師撐起醫院

國民黨新北市長參選人李四川今出席板橋慈惠宮天上聖母遶境活動，針對昨在社群發文力挺「三班護病比」入法表示，這是護理界期待多年的制度改革，也感謝國民黨與民眾黨立委共同努力，讓法案順利三讀通過。

消基會提醒配套 勿傷患者權益

護病比昨正式入法，消基會衛福組召集人滕西華指出，後續配套才是重點，衛福部應明定未來哪些情況可被視為例外、若健保給付不足、醫院以經營困難為由，可否減少聘用護理人力，若細項都未寫明，即使護病比入法，也可能流於形式，最後醫院以護病比為由關床，最終影響的仍是患者權益。

達標不易…護病比上路 石崇良：難止關床潮

現行三班護病比醫院達標率僅七成，獎勵金曾發生廿七家醫院掛零，衛福部長石崇良坦承，若要符合三班護病比，仍有近五千護理人力缺口，雖今年人力回流，但有部分會流向長照或診所，留在醫院僅五到六成，至少兩年護理人力才會回穩，且護病比上路「還是會出現關床潮」，現行地區醫院護病比達標率最高，但關床情況也最嚴重。

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