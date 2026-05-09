內幕／醫療法未納護病比諮詢委員會 邱慧洳淚崩轉折

立法院會昨三讀修正通過「醫療法」，將三班護病比正式入法，不過最終通過的國民黨版本卻刪除中央諮詢委員會。據瞭解，藍白最初共識是「醫護團體代表人數最低三分之一」，過程中因民眾黨立委邱慧洳受護理團體壓力，將版本改為二分之一，但醫院代表種類多，二分之一護理代表實在難以達成共識，因此最後才通過國民黨沒有諮詢會的版本。

立法院昨黨團協商議程時遲遲喬不攏，邱慧洳更被拍到淚灑議場，傳出是因諮詢委員會醫護委員人數一度從二分之一被降至三分之一。

據了解，早在周三協商時藍白的共識版本就是三分之一，執政黨也可以接受；不過因醫療法涉及醫護族群，若在協商時達成共識，過去沒有長期為醫護族群發聲的執政黨也可「分到一杯羹」，因此藍白當天決定不把版本拿出，留到周五表決闖關。

然而，在要通過三分之一版本的風聲流出後，醫護團體向出身醫護界的邱慧洳強烈表達，堅持「醫護委員代表最低要有二分之一」，也導致周四藍白版本遲遲未定。

邱慧洳表示，她在設計諮詢委員會法條時，因為希望把護理的聲音做比較強的呈現，所以規劃至少二分之一是護理人員，讓護理人員可以倡議護病比。但在協商過程突然出現三分之一的數字，這會弱化護理人員發聲的機會，也會被政府機關或醫界雇主把三班護病比的訂定數字主導走。

有醫院資方背景的國民黨立委蘇清泉表示，修法過程屢遭外界誤解、抹黑汙衊，初始版本設諮詢委員會要求護理代表超過二分之一，單一職業占比逾半，諮詢委員會如何運作？醫院不是只有醫生、護理師，還有其他社工、醫檢師、心理師共十四類醫事人員，連民眾黨立委也認為比例太高不合理，協商時更認同占比三分之一較適合，但白營背負護理工會壓力，讓邱慧洳淚灑現場，才會出現表決白營版本，藍營不投票狀況。

另一名藍委透露，協商原本說好諮詢委員會三分之一跟有罰則，但護理團體認為若不能取得絕對話語權，不願意屈就三分之一，邱慧洳穿梭其中才會讓協商拖這麼久，甚至還被立法院長韓國瑜唸「協商太久」要加快腳步。

邱慧洳說，二分之一的數字沒有辦法守住，不如就把委員會拿掉，因此退而求其次，國民黨的版本沒有諮詢委員會，也沒有三分之一的數字，所以最後支持國民黨版本。