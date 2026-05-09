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李四川挺三班護病比入法 感謝藍白委：護理師撐起醫院

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川（中）今出席板橋慈惠宮天上聖母遶境活動，回應「三班護病比」入法相關議題。記者張策/攝影
國民黨新北市長參選人李四川（中）今出席板橋慈惠宮天上聖母遶境活動，回應「三班護病比」入法相關議題。記者張策/攝影

國民黨新北市長參選人李四川今出席板橋慈惠宮天上聖母遶境活動，針對昨在社群發文力挺「三班護病比」入法表示，這是護理界期待多年的制度改革，也感謝國民黨與民眾黨立委共同努力，讓法案順利三讀通過。

李四川表示，他昨晚參加新北市護理師公會護理師節餐會，現場許多護理師對法案通過都相當感動，「等了很多年，終於走到這一步。」他說，自己過去擔任公務人員40年，參與最多的工程就是醫院興建。

李四川昨在社群發文提到，「蓋一棟醫院，靠鋼筋水泥；撐起一棟醫院，靠的是護理師。」他表示，過去擔任副市長時，最常被反映的問題之一就是「找不到病房」，而醫界普遍反映並非沒有病房，而是護理人力不足。

李四川指出，護理師長期輪三班、照顧重症病患，不只承受高工時與高壓力，也常犧牲陪伴家人的時間，因此他過去就支持三班護病比制度，希望透過制度改善第一線醫護環境，「要謝謝護理師無私的貢獻」。

李四川 護理師

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消基會提醒配套 勿傷患者權益

護病比昨正式入法，消基會衛福組召集人滕西華指出，後續配套才是重點，衛福部應明定未來哪些情況可被視為例外、若健保給付不足、醫院以經營困難為由，可否減少聘用護理人力，若細項都未寫明，即使護病比入法，也可能流於形式，最後醫院以護病比為由關床，最終影響的仍是患者權益。

達標不易…護病比上路 石崇良：難止關床潮

現行三班護病比醫院達標率僅七成，獎勵金曾發生廿七家醫院掛零，衛福部長石崇良坦承，若要符合三班護病比，仍有近五千護理人力缺口，雖今年人力回流，但有部分會流向長照或診所，留在醫院僅五到六成，至少兩年護理人力才會回穩，且護病比上路「還是會出現關床潮」，現行地區醫院護病比達標率最高，但關床情況也最嚴重。

三班護病比正式入法 緩衝2年施行

立法院會昨三讀修正通過「醫療法」部分條文，「三班護病比」正式入法，首年按現行公告護病比標準，納入「醫療機構設置標準實施」，未來每三年檢討一次，同時設懲罰機制，依不同醫院層級處五十萬至兩百萬元罰鍰；由於護理人力仍存缺口，因此給予醫院兩年緩衝期，三班護病比於二○二八年五月才會正式上路。

護病比入法衛福部決議緩衝2年 醫院代表：緩衝2、3年也難補到人

立法院今通過「醫療法」修正草案，將三班護病比入法，首年按現行公告護病比標準，納入「醫療機構設置標準實施」。對此，區域醫院協會理事長吳鏘亮說，對於中小型醫院而言人力困難雪上加霜，一旦實施醫院逼不得已將關閉病床，讓醫院經營愈來愈難。台灣醫務管理學會理事長洪子仁說，醫院為兼顧民眾就醫不要關床，加上達成護病比標準，簡直面臨「雙重夾擊」。

護團陳抗要求撤「諮詢委員會」遭網軍攻擊 衛福部長力挺：不必另設

立法院院會今天通過國民黨提出「醫療法」修正版本，三班護病比確定入法。護師公會全聯會發文指此為護理勞權一大進展，卻有執政黨立委質疑民眾黨支持國民黨版本，放棄由諮詢委員會訂出三班護病比的做法是「理想遭賤賣」，並質疑未設委員會是「丟包護理」。對此，衛福部長石崇良說，他認為不必為三班護病比另設委員會。

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