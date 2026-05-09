李四川挺三班護病比入法 感謝藍白委：護理師撐起醫院

國民黨新北市長參選人李四川今出席板橋慈惠宮天上聖母遶境活動，針對昨在社群發文力挺「三班護病比」入法表示，這是護理界期待多年的制度改革，也感謝國民黨與民眾黨立委共同努力，讓法案順利三讀通過。

李四川表示，他昨晚參加新北市護理師公會護理師節餐會，現場許多護理師對法案通過都相當感動，「等了很多年，終於走到這一步。」他說，自己過去擔任公務人員40年，參與最多的工程就是醫院興建。

李四川昨在社群發文提到，「蓋一棟醫院，靠鋼筋水泥；撐起一棟醫院，靠的是護理師。」他表示，過去擔任副市長時，最常被反映的問題之一就是「找不到病房」，而醫界普遍反映並非沒有病房，而是護理人力不足。

李四川指出，護理師長期輪三班、照顧重症病患，不只承受高工時與高壓力，也常犧牲陪伴家人的時間，因此他過去就支持三班護病比制度，希望透過制度改善第一線醫護環境，「要謝謝護理師無私的貢獻」。