聽新聞
0:00 / 0:00
李四川挺三班護病比入法 感謝藍白委：護理師撐起醫院
國民黨新北市長參選人李四川今出席板橋慈惠宮天上聖母遶境活動，針對昨在社群發文力挺「三班護病比」入法表示，這是護理界期待多年的制度改革，也感謝國民黨與民眾黨立委共同努力，讓法案順利三讀通過。
李四川表示，他昨晚參加新北市護理師公會護理師節餐會，現場許多護理師對法案通過都相當感動，「等了很多年，終於走到這一步。」他說，自己過去擔任公務人員40年，參與最多的工程就是醫院興建。
李四川昨在社群發文提到，「蓋一棟醫院，靠鋼筋水泥；撐起一棟醫院，靠的是護理師。」他表示，過去擔任副市長時，最常被反映的問題之一就是「找不到病房」，而醫界普遍反映並非沒有病房，而是護理人力不足。
李四川指出，護理師長期輪三班、照顧重症病患，不只承受高工時與高壓力，也常犧牲陪伴家人的時間，因此他過去就支持三班護病比制度，希望透過制度改善第一線醫護環境，「要謝謝護理師無私的貢獻」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。