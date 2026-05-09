消基會提醒配套 勿傷患者權益

護病比昨正式入法，消基會衛福組召集人滕西華指出，後續配套才是重點，衛福部應明定未來哪些情況可被視為例外、若健保給付不足、醫院以經營困難為由，可否減少聘用護理人力，若細項都未寫明，即使護病比入法，也可能流於形式，最後醫院以護病比為由關床，最終影響的仍是患者權益。

滕西華指出，護病比表面上是維護護理工作權益，實質上與病人權益顯著相關，三班護病比入法後，若護理人力仍不足，醫院只有關床一條路，此時「關的是什麼床」就很重要，關的是自費床、國際醫療還是健保？依現況研判，醫院一定會關健保床，「最終結果仍是病人倒霉」，不過，即使醫院以護病比為由關閉健保床，衛福部也可能不會開罰。

台灣護理產業工會理事長羅運生說，護理團體期待盡速入法，並期待從預告至正式實施二年空窗期，衛福部應提出精進作法，如把護病比數字修得更少、更好，但部長均無法鬆口答應，讓護理界非常失望，且設置二年緩衝，護病比入法等同虛設，既然目前多數醫院已達三班護病比標準，就不該再拖延上路。

護師公會全聯會理事長陳麗琴說，三班護病比入法為「重大捷報」，為護理勞權新里程碑，這不只是數據的改變，更是對全國護理師專業價值的肯定，以及對護理身心健康與病人安全最實質保障，除護病比外，護理人員希望護理相關獎勵經費「專款專用」，如深耕台灣健康計畫、健保點值○點九五保障為醫院增加費用，目前均未進入護理人員口袋，要真的進入口袋護理才會有感，有感才會留下來。