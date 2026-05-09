聽新聞
0:00 / 0:00

達標不易…護病比上路 石崇良：難止關床潮

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
三班護病比昨正式入法，衛福部表示仍有近五千名護理人力缺口需補足，未來即使護病比入法，也難以避免醫院關床潮。記者蘇健忠／攝影
三班護病比昨正式入法，衛福部表示仍有近五千名護理人力缺口需補足，未來即使護病比入法，也難以避免醫院關床潮。記者蘇健忠／攝影

現行三班護病比醫院達標率僅七成，獎勵金曾發生廿七家醫院掛零，衛福部石崇良坦承，若要符合三班護病比，仍有近五千護理人力缺口，雖今年人力回流，但有部分會流向長照或診所，留在醫院僅五到六成，至少兩年護理人力才會回穩，且護病比上路「還是會出現關床潮」，現行地區醫院護病比達標率最高，但關床情況也最嚴重。

石崇良表示，二○二四年推動三班護病比獎勵計畫初期，醫院達標率僅三到四成，去年下半年達標率來到七成，其中白班達標率最高、夜班最低；地區醫院達標率雖高，但也因此關閉最多病床。他說「要達標難免就有關床」，未來制度正式上路後，仍不排除醫院會持續關床。因此，政策不會「懸崖式」上路，將透過夜班津貼、護病比獎勵金等措施，提高護理留任意願。

台灣社區醫院協會理事長朱益宏說，三班護病比入法雖是大勢所趨，但可預期地區醫院將「傷得最重」，依全日護病比與入法後三班護病比差異推算，以白班為例，醫學中心將從原本的一比九的人力，變為一比六；區域醫院從一比十二，降為一比七；地區醫院從一比十五降為一比十，醫學中心護理師每人平均少照顧一位病人就達標，但地區醫院每位護理師須平均減少照顧七人。

朱益宏指出，不少地區醫院位於偏遠地區或山區離島，護理人力招募困難，非外界認為「加薪護理人員就會來」，就像偏鄉缺醫師，需以公費生制度才能補足缺口，而非提升薪資，籲衛福部應對於地區醫院，特別是偏遠的地區醫院給予經費補助，也應提供其他支持資源，否則最終受害的是偏鄉民眾的就醫權。

區域醫院協會理事長吳鏘亮說，區域醫院比醫學中心所受影響更大，醫院愈小、人力愈少，也愈難調整護病比，規模小、地處偏向醫院，人力不足情況更是雪上加霜，衛福部雖設二年緩衝期，但緩衝期長短根本不重要，依現行台灣護理人力推估，再加上少子化趨勢，要在二、三年內補足人力是很困難的。

台灣醫學中心協會秘書長游進邦說，設置緩衝期能降低對醫院的影響，未來遇護理師生病、請育嬰假、工傷等情況較能因應，但後續執行細節仍需討論，講標準容易，若細節沒有談好，執行時恐會遇到紛爭，盼明確訂出執行細節，上路後才能和諧實施。

台大醫院醫務秘書陳彥元說，為確保醫療品質之穩定與人才留任，建請政府持續推動現行「三班護病比達標獎勵機制」，以實質配套優化護理執業環境。

石崇良 護理師 三班護病比 衛福部

延伸閱讀

會議無共識？實施日期醫院、護團看法不同 衛福部擬預告117年5月上路

立院闖關 藍白今力拚「護病比」入法

護病比入法、醫院違反罰200萬 台護產批罰則太低對三讀結果「非常失望」

三班護病比入法！違者依層級罰50到200萬 諮詢委員會最後關頭未納入

相關新聞

三班護病比正式入法 緩衝2年施行

立法院會昨三讀修正通過「醫療法」部分條文，「三班護病比」正式入法，首年按現行公告護病比標準，納入「醫療機構設置標準實施」，未來每三年檢討一次，同時設懲罰機制，依不同醫院層級處五十萬至兩百萬元罰鍰；由於護理人力仍存缺口，因此給予醫院兩年緩衝期，三班護病比於二○二八年五月才會正式上路。

達標不易…護病比上路 石崇良：難止關床潮

現行三班護病比醫院達標率僅七成，獎勵金曾發生廿七家醫院掛零，衛福部長石崇良坦承，若要符合三班護病比，仍有近五千護理人力缺口，雖今年人力回流，但有部分會流向長照或診所，留在醫院僅五到六成，至少兩年護理人力才會回穩，且護病比上路「還是會出現關床潮」，現行地區醫院護病比達標率最高，但關床情況也最嚴重。

消基會提醒配套 勿傷患者權益

護病比昨正式入法，消基會衛福組召集人滕西華指出，後續配套才是重點，衛福部應明定未來哪些情況可被視為例外、若健保給付不足、醫院以經營困難為由，可否減少聘用護理人力，若細項都未寫明，即使護病比入法，也可能流於形式，最後醫院以護病比為由關床，最終影響的仍是患者權益。

護病比入法衛福部決議緩衝2年 醫院代表：緩衝2、3年也難補到人

立法院今通過「醫療法」修正草案，將三班護病比入法，首年按現行公告護病比標準，納入「醫療機構設置標準實施」。對此，區域醫院協會理事長吳鏘亮說，對於中小型醫院而言人力困難雪上加霜，一旦實施醫院逼不得已將關閉病床，讓醫院經營愈來愈難。台灣醫務管理學會理事長洪子仁說，醫院為兼顧民眾就醫不要關床，加上達成護病比標準，簡直面臨「雙重夾擊」。

護團陳抗要求撤「諮詢委員會」遭網軍攻擊 衛福部長力挺：不必另設

立法院院會今天通過國民黨提出「醫療法」修正版本，三班護病比確定入法。護師公會全聯會發文指此為護理勞權一大進展，卻有執政黨立委質疑民眾黨支持國民黨版本，放棄由諮詢委員會訂出三班護病比的做法是「理想遭賤賣」，並質疑未設委員會是「丟包護理」。對此，衛福部長石崇良說，他認為不必為三班護病比另設委員會。

三班護病比2年後實施！衛福部盤點人力缺口5千人 新制上路仍可能關床

衛福部今天下午舉行「醫療機構設置標準」修法草案會議。衛福部長石崇良指出，於會中達成共識將現行護病比標準納入前述標準，並將設置2年緩衝期，於117年5月1日正式實施，將於今年5月20日前預告並搜集各界意見，盤點目前仍有3至5千人力缺口，現行僅約7成醫院達標，且確實有關床情況，以地區醫院關床率最高、達標率也最高，護病比實施後仍有關床可能性。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。