達標不易…護病比上路 石崇良：難止關床潮

現行三班護病比醫院達標率僅七成，獎勵金曾發生廿七家醫院掛零，衛福部長石崇良坦承，若要符合三班護病比，仍有近五千護理人力缺口，雖今年人力回流，但有部分會流向長照或診所，留在醫院僅五到六成，至少兩年護理人力才會回穩，且護病比上路「還是會出現關床潮」，現行地區醫院護病比達標率最高，但關床情況也最嚴重。

石崇良表示，二○二四年推動三班護病比獎勵計畫初期，醫院達標率僅三到四成，去年下半年達標率來到七成，其中白班達標率最高、夜班最低；地區醫院達標率雖高，但也因此關閉最多病床。他說「要達標難免就有關床」，未來制度正式上路後，仍不排除醫院會持續關床。因此，政策不會「懸崖式」上路，將透過夜班津貼、護病比獎勵金等措施，提高護理留任意願。

台灣社區醫院協會理事長朱益宏說，三班護病比入法雖是大勢所趨，但可預期地區醫院將「傷得最重」，依全日護病比與入法後三班護病比差異推算，以白班為例，醫學中心將從原本的一比九的人力，變為一比六；區域醫院從一比十二，降為一比七；地區醫院從一比十五降為一比十，醫學中心護理師每人平均少照顧一位病人就達標，但地區醫院每位護理師須平均減少照顧七人。

朱益宏指出，不少地區醫院位於偏遠地區或山區離島，護理人力招募困難，非外界認為「加薪護理人員就會來」，就像偏鄉缺醫師，需以公費生制度才能補足缺口，而非提升薪資，籲衛福部應對於地區醫院，特別是偏遠的地區醫院給予經費補助，也應提供其他支持資源，否則最終受害的是偏鄉民眾的就醫權。

區域醫院協會理事長吳鏘亮說，區域醫院比醫學中心所受影響更大，醫院愈小、人力愈少，也愈難調整護病比，規模小、地處偏向醫院，人力不足情況更是雪上加霜，衛福部雖設二年緩衝期，但緩衝期長短根本不重要，依現行台灣護理人力推估，再加上少子化趨勢，要在二、三年內補足人力是很困難的。

台灣醫學中心協會秘書長游進邦說，設置緩衝期能降低對醫院的影響，未來遇護理師生病、請育嬰假、工傷等情況較能因應，但後續執行細節仍需討論，講標準容易，若細節沒有談好，執行時恐會遇到紛爭，盼明確訂出執行細節，上路後才能和諧實施。

台大醫院醫務秘書陳彥元說，為確保醫療品質之穩定與人才留任，建請政府持續推動現行「三班護病比達標獎勵機制」，以實質配套優化護理執業環境。