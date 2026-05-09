三班護病比正式入法 緩衝2年施行

立法院會昨三讀修正通過「醫療法」部分條文，「三班護病比」正式入法，首年按現行公告護病比標準，納入「醫療機構設置標準實施」，未來每三年檢討一次，同時設懲罰機制，依不同醫院層級處五十萬至兩百萬元罰鍰；由於護理人力仍存缺口，因此給予醫院兩年緩衝期，三班護病比於二○二八年五月才會正式上路。

賴清德總統曾於競選期間承諾，兩年內完成三班護病比入法，期限將至，日前傳出衛福部擬採「不修法」，僅將護病比納入「醫療機構設置標準」，引發護理界強烈反彈，近兩千人赴衛福部陳抗。衛福部隨後承諾，將於五月十二日護理師節前預告修法內容。

為推動護病比入法，立院藍白黨團昨天提修正動議，三黨團各提出「醫療法」修正版本，於協商時，版本增設「諮詢委員會」產生爭議，因護病比須由委員會訂定，護理團體批評恐讓護病比入法形同虛設，醫院仍可調整，因此再度號召赴立院陳抗。

刪除「諮詢委員會」條文

護師工會顧問陳玉鳳陳抗時情緒潰堤，甚至下跪要求撤除「諮詢委員會」；民眾黨立委邱慧洳也淚灑現場，自責無法回應護理師期待。

最後表決時，藍營版本刪除諮詢委員會條文，並以六十票贊成、五十票反對通過。

立法院三讀修正通過醫療法，條文規定衛福部須把三班護病比納入「醫療機構設置標準」，醫院急性一般病床關於三班護病比比例，由中央主管機關斟酌病人安全及勞動權益保障定之，於每三年檢討一次；首次規範以二○二四年三月一日施行的三班護病比標準為主。

醫院未改善 可停業一年

三讀條文增設懲罰機制，除山地、離島醫療機構外，違反護病比的醫院分不同層級處不同罰鍰。地區醫院處廿五萬以上、五十萬元以下罰鍰；區域醫院處五十萬以上、一百萬元以下罰鍰；醫學中心處一百萬以上、兩百萬元以下罰鍰。醫院若未改善，將按次連續裁罰，累計三次且屆滿一年未改正，將處以一個月以上、一年以下的停業處分。

三班護病比入法後，衛福部昨天立即收集醫界與護理界意見，衛福部長石崇良說，經盤點護理人力目前仍有三千到五千缺口，且前年訂定的標準，僅七成醫院達標，為避免衝擊量能，經討論將設兩年緩衝期，衛福部將於五月廿日前預告辦法，護病比則於二○二八年五月正式上路。