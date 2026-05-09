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三班護病比正式入法 緩衝2年施行

聯合報／ 記者王小萌林琮恩張曼蘋屈彥辰／台北報導
立法院會昨三讀修正通過「醫療法」部分條文，「三班護病比」正式入法，二○二八年五月正式上路，而首年按現行公告護病比標準施行。示意圖。本報資料照片
立法院會昨三讀修正通過「醫療法」部分條文，「三班護病比」正式入法，二○二八年五月正式上路，而首年按現行公告護病比標準施行。示意圖。本報資料照片

立法院會昨三讀修正通過「醫療法」部分條文，「三班護病比」正式入法，首年按現行公告護病比標準，納入「醫療機構設置標準實施」，未來每三年檢討一次，同時設懲罰機制，依不同醫院層級處五十萬至兩百萬元罰鍰；由於護理人力仍存缺口，因此給予醫院兩年緩衝期，三班護病比於二○二八年五月才會正式上路。

賴清德總統曾於競選期間承諾，兩年內完成三班護病比入法，期限將至，日前傳出衛福部擬採「不修法」，僅將護病比納入「醫療機構設置標準」，引發護理界強烈反彈，近兩千人赴衛福部陳抗。衛福部隨後承諾，將於五月十二日護理師節前預告修法內容。

為推動護病比入法，立院藍白黨團昨天提修正動議，三黨團各提出「醫療法」修正版本，於協商時，版本增設「諮詢委員會」產生爭議，因護病比須由委員會訂定，護理團體批評恐讓護病比入法形同虛設，醫院仍可調整，因此再度號召赴立院陳抗。

刪除「諮詢委員會」條文

護師工會顧問陳玉鳳陳抗時情緒潰堤，甚至下跪要求撤除「諮詢委員會」；民眾黨立委邱慧洳也淚灑現場，自責無法回應護理師期待。

最後表決時，藍營版本刪除諮詢委員會條文，並以六十票贊成、五十票反對通過。

立法院三讀修正通過醫療法，條文規定衛福部須把三班護病比納入「醫療機構設置標準」，醫院急性一般病床關於三班護病比比例，由中央主管機關斟酌病人安全及勞動權益保障定之，於每三年檢討一次；首次規範以二○二四年三月一日施行的三班護病比標準為主。

醫院未改善 可停業一年

三讀條文增設懲罰機制，除山地、離島醫療機構外，違反護病比的醫院分不同層級處不同罰鍰。地區醫院處廿五萬以上、五十萬元以下罰鍰；區域醫院處五十萬以上、一百萬元以下罰鍰；醫學中心處一百萬以上、兩百萬元以下罰鍰。醫院若未改善，將按次連續裁罰，累計三次且屆滿一年未改正，將處以一個月以上、一年以下的停業處分。

三班護病比入法後，衛福部昨天立即收集醫界與護理界意見，衛福部長石崇良說，經盤點護理人力目前仍有三千到五千缺口，且前年訂定的標準，僅七成醫院達標，為避免衝擊量能，經討論將設兩年緩衝期，衛福部將於五月廿日前預告辦法，護病比則於二○二八年五月正式上路。

衛福部 三班護病比 護理 護理師 賴清德

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達標不易…護病比上路 石崇良：難止關床潮

現行三班護病比醫院達標率僅七成，獎勵金曾發生廿七家醫院掛零，衛福部長石崇良坦承，若要符合三班護病比，仍有近五千護理人力缺口，雖今年人力回流，但有部分會流向長照或診所，留在醫院僅五到六成，至少兩年護理人力才會回穩，且護病比上路「還是會出現關床潮」，現行地區醫院護病比達標率最高，但關床情況也最嚴重。

消基會提醒配套 勿傷患者權益

護病比昨正式入法，消基會衛福組召集人滕西華指出，後續配套才是重點，衛福部應明定未來哪些情況可被視為例外、若健保給付不足、醫院以經營困難為由，可否減少聘用護理人力，若細項都未寫明，即使護病比入法，也可能流於形式，最後醫院以護病比為由關床，最終影響的仍是患者權益。

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立法院今通過「醫療法」修正草案，將三班護病比入法，首年按現行公告護病比標準，納入「醫療機構設置標準實施」。對此，區域醫院協會理事長吳鏘亮說，對於中小型醫院而言人力困難雪上加霜，一旦實施醫院逼不得已將關閉病床，讓醫院經營愈來愈難。台灣醫務管理學會理事長洪子仁說，醫院為兼顧民眾就醫不要關床，加上達成護病比標準，簡直面臨「雙重夾擊」。

護團陳抗要求撤「諮詢委員會」遭網軍攻擊 衛福部長力挺：不必另設

立法院院會今天通過國民黨提出「醫療法」修正版本，三班護病比確定入法。護師公會全聯會發文指此為護理勞權一大進展，卻有執政黨立委質疑民眾黨支持國民黨版本，放棄由諮詢委員會訂出三班護病比的做法是「理想遭賤賣」，並質疑未設委員會是「丟包護理」。對此，衛福部長石崇良說，他認為不必為三班護病比另設委員會。

三班護病比2年後實施！衛福部盤點人力缺口5千人 新制上路仍可能關床

衛福部今天下午舉行「醫療機構設置標準」修法草案會議。衛福部長石崇良指出，於會中達成共識將現行護病比標準納入前述標準，並將設置2年緩衝期，於117年5月1日正式實施，將於今年5月20日前預告並搜集各界意見，盤點目前仍有3至5千人力缺口，現行僅約7成醫院達標，且確實有關床情況，以地區醫院關床率最高、達標率也最高，護病比實施後仍有關床可能性。

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