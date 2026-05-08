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護理師全聯會挺藍白版本遭出征 廖偉翔酸：民進黨應定三班網軍比

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
國民黨立委廖偉翔。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委廖偉翔。圖／聯合報系資料照片

立法院院會今日三讀修正通過「醫療法」，將三班護病比入法。國民黨立委廖偉翔說，特定政治側翼不滿通過非民進黨版本，大肆攻擊護理師全聯會及相關委員，酸民進黨應制定「三班網軍比」，否則網軍有數量沒質量，只會讓外界看笑話。

廖偉翔指出，三班護病比順利入法，必須感謝護理師全國聯合會、護師工會、衛福部、醫界積極參與，一直到今天中午大家都還在不斷地做修正，但下午的最終版本，獲得護理師全聯會肯定與承認，具備高度共識與實質效益，是第一線醫護團體認可的「最優解」，理應是政黨和解、共創醫療體系福利的典範。

廖偉翔重申，護理師公會是依據護理人員法成立，為法律上唯一代表全台超過19萬名執業護理人員的全國性組織，更是衛福部最重要的政策諮詢對象。今天護理師公會及許多相關護理團體，都支持最終版本，但青鳥、側翼竟然還大肆進攻，這不只是為了政治而抹煞所有人共同的努力，更是對第一線護理人員最大的不尊重。

廖偉翔建議，大酸綠營應該制定「三班網軍比」，青鳥網軍多不勝數，有了數量卻沒有質量，因為在外宣傳的既不是正確資訊，甚至還與醫護為敵，呼籲民進黨應該審慎思考，讓青鳥網軍在正確戰場上投入正確資訊與適當人力，否則只是累垮網軍洗出錯誤的資訊，最後讓各界看青鳥網軍的笑話。

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達標不易…護病比上路 石崇良：難止關床潮

現行三班護病比醫院達標率僅七成，獎勵金曾發生廿七家醫院掛零，衛福部長石崇良坦承，若要符合三班護病比，仍有近五千護理人力缺口，雖今年人力回流，但有部分會流向長照或診所，留在醫院僅五到六成，至少兩年護理人力才會回穩，且護病比上路「還是會出現關床潮」，現行地區醫院護病比達標率最高，但關床情況也最嚴重。

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