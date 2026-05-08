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醫療法修法淚灑立院 邱慧洳：未守住諮詢會1/2護理代表

聯合報／ 記者王小萌/台北即時報導
民眾黨團今於院會闖關通過「醫療法」修正草案，由於法條協商時，版本一度將醫療法諮詢委員會護理人員二分之一下調為三分之一，民眾黨提案立委邱慧洳（圖）被拍到在一旁痛哭。記者許正宏／攝影
民眾黨團今於院會闖關通過「醫療法」修正草案，由於法條協商時，版本一度將醫療法諮詢委員會護理人員二分之一下調為三分之一，民眾黨提案立委邱慧洳（圖）被拍到在一旁痛哭。記者許正宏／攝影

立法院會今三讀通過修正「醫療法」，雖將「三班護病比」入法，但最終卻未成功增設中央諮詢委員會，過去持續為此案努力的民眾黨立委邱慧洳在表決前被拍到痛哭的畫面。對此，她稍早受訪時表示，諮委成員至少有二分之一是護理界代表，這是她跟護理人員辛苦討論出來的數字，但今天卻沒有辦法守住，自覺辜負護理界期待才悲從中來，不過不管怎樣，最不樂見的就是民進黨的三分之一版本。

邱慧洳表示，民眾黨跟眾多護理團體溝通，希望能推出一個讓護理人員有感的版本，讓護理人員脫離血汗職業情境，推出的版本也得到護理團體一致認同，有設計諮詢委員會的法條，希望把護理的聲音做比較強的呈現，所以諮詢委員會規劃至少二分之一是護理人員，讓護理人員可以倡議護病比。

邱慧洳指出，她一直想讓護理人員為自己發聲，因此設定二分之一是重要目標，但在協商過程突然出現三分之一的數字，這個數字會弱化護理人員發聲的機會，也會被政府機關或是醫界雇主把三班護病比的訂定數字主導走。

邱慧洳說，二分之一的數字沒有辦法守住，不如就把委員會拿掉，因為如果委員會是三分之一，護理人員的聲音會更加沒有辦法彰顯出來，因此退而求其次，國民黨的版本沒有諮詢委員會，也沒有三分之一的數字，所以最後就支持了。

邱慧洳表示，三分之一是護理人員最不能接受的數字，因為在一個團體中如果佔比只有三分之一，表決通常都是多數決，要超過二分之一才有利推動一件事。護理人員可以接受二分之一，是因為至少在談判桌上有勢均力敵的力量；但如果是三分之一，其他的三分之二都是政府機關或是醫界雇主，完全就是退守。

立法院 三班護病比 民眾黨

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