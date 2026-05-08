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還原邱慧洳淚灑現場原因 蘇清泉：白協商也認同護理占諮詢委員會1/3

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
立法院院會今三讀修正通過「醫療法」，將三班護病比入法。國民黨立委蘇清泉與國民黨主席鄭麗文合影。記者劉懿萱／攝影
立法院院會今三讀修正通過「醫療法」，將三班護病比入法。國民黨立委蘇清泉與國民黨主席鄭麗文合影。記者劉懿萱／攝影

立法院院會今三讀修正通過「醫療法」，將三班護病比入法，國民黨立委蘇清泉說，修法過程屢遭外界誤解、抹黑汙衊，直言單一職業占比逾半，諮詢委員會如何運作？民眾黨團協商時也認同占比3分之1較適合，但他們背負護理工會壓力，讓白委邱慧洳飽受壓力淚灑現場，才會出現表決白營版本，但藍營不投票狀況。

蘇清泉說，他的三班護病比入法獲同黨其他27位立委連署支持，但過程屢遭外界誤解，有心人刻意抹黑汙衊，尤其初始版本設置諮詢委員會，要求護理代表需在委員會中超過2分之1，諮詢委員會怎麼運作都是護理代表說得算，但醫院不是只有醫生、護理師這2種職種，還有其他社工、醫檢師、心理師共14類醫事人員，連民眾黨其他立委也認為比例太高不合理。

蘇清泉表示，協商時民眾黨團代表也認同3分之1較合適的，討論過程讓邱慧洳飽受壓力才淚灑現場，由於民眾黨背負護理工會的壓力，所以最後決定院會表決時他們提自己的版本，國民黨提自己的版本，才會有表決民眾黨團版本時，藍營不投票，白營8票對綠營50票。

蘇清泉強調，三讀版本是與護理師公會全聯會充分討論後，刪除諮詢委員會，交由中央主管機關規畫，因此國民黨團版本表決時，藍白60票對綠營50票通過。

蘇清泉 立法院 三班護病比

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