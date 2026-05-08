「三班護病比」入法 陳菁徽嗆行政院：有種就不要副署

立法院院會今日三讀修正通過「醫療法」，將三班護病比正式入法。國民黨立委陳菁徽說，不希望再聽到執政者的承諾，最後都變成滿滿的空話；更不希望在護理師的頒獎典禮上，聽到「考試簡單一點」這種毫無效用的答案。呼籲行政院，有種就不要副署。

陳菁徽說，5月12日就是國際護理師節。今天，在野黨共同推動護理師全聯會的版本，讓三班護病比成功入法。讓護理師的權益可以受到最基本的保障，「我們也跟護理說，民進黨做不到的，國民黨做到了，民進黨不想做的，國民黨幫你們做。」

陳菁徽表示，時間倒轉到2023年9月9日，還記得賴清德總統選前說過什麼嗎？當時賴清德站在全國護理師代表面前，對著全國人民說：「三班護病比要入法是嗎？大家沒什麼其他要求，只有這樣而已嗎？」2023年9月21日，賴清德親口承諾，將三班護病比入法，並在上任兩年內完成立法。時至今日，做到了嗎？一句「只有這樣而已嗎」，一拖就是快要三年。看在護理師眼裡，是多麼辛酸。

陳菁徽說，近期行政院長卓榮泰在南丁格爾頒獎典禮上，竟然荒謬地說，卓揆拜託考試院讓護理師考試簡單一點。請問，護理師人力缺口，是因為考試太難嗎？當然不是。

陳菁徽指出，真正的問題，是薪資待遇、工作環境、職場壓力，以及第一線醫療現場長期被忽視的血汗結構。結果行政院提出的，竟然是「考試簡單一點」這種治標不治本、甚至完全錯置問題的解方。如今，護理師忍不住了，行政院、衛福部才趕快提出修法，卻只是把三班護病比納入「醫療機構設置標準」，還要再設兩年緩衝期。請問，這就是面對承諾的態度嗎？

陳菁徽強調，不希望再聽到執政者的承諾，最後都變成滿滿的空話；更不希望在護理師的頒獎典禮上，聽到「考試簡單一點」這種毫無效用的答案。最後呼籲行政院，有種就不要副署。