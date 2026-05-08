聽新聞
0:00 / 0:00

護病比按國民黨版本入法 護團強調無政黨色彩：誰支持我們就支持誰

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
護師公會全聯會理事長陳麗琴說，對三班護病比入法非常開心，護團沒有黨派、沒有政治色彩，「誰支持我們，我們就支持誰。」記者余承翰／攝影
護師公會全聯會理事長陳麗琴說，對三班護病比入法非常開心，護團沒有黨派、沒有政治色彩，「誰支持我們，我們就支持誰。」記者余承翰／攝影

賴清德總統承諾三班護病比2年內入法，衛福部在護團上街前遲未提出具體時程。立法院院會今天通過國民黨版本「醫療法」修正案，將護病比入法，授權「醫療機構設置標準」每3年檢討數字，且首次標準將採現行標準。對此，護師公會全聯會理事長陳麗琴說，對三班護病比入法非常開心，護團沒有黨派、沒有政治色彩，「誰支持我們，我們就支持誰。」

不過，三黨團版本一度將護病比標準，交由中央設置的「諮詢委員會」設置，引發護團不滿。立院三讀通過後，又有網友散布謠言，指「未設置諮詢委員會是退步」。對此，護師公會全聯會發布聲明強調拒絕「3分之1比率委員會設置」，民進黨團所提版本，雖保障護理代表3分之1，實務上3分之2席次均由政府與醫院經營者掌握。

護師公會全聯會強調，護理代表席次若未達2二分之1，該委員會將淪為替資方背書、 強行通過不利護理勞動標準的「過水工具」。 在無法確保護理界擁有絕對發言權的前提下，強制設置「低比例代表」的委員會，反而是為資方與特定利益者開後門，今日通過的版本，是經過本會與立委邱慧洳、羅廷瑋、廖偉翔等多次溝通、 凝聚基層共識後的成果。

網路言論指稱民眾黨或國民黨「丟包護理人」，護師公會全聯會強調，這是對護理專業極大的侮辱，事實是各黨派立委在充分理解全聯會「若無2分之1護理代表，寧可不要假民主委員會」的堅持下，選擇尊重基層，支持最能快速落實環境改善的版本，護理師不是政治籌碼，認為3分之1代表權是進步的人，顯然不了解臨床護理師長期被資方與行政體系壓制的痛苦。

陳麗琴指出，三班護病比入法為「重大捷報」，也是護理勞權的新里程碑，這不僅僅是一個數據的改變，更是對全國護理師專業價值的肯定，以及對我們身心健康與病人安全最實質的保障。護師公會全聯會感謝長期並肩作戰的護師工會，及合作推動相關立法的民眾黨立委邱慧洳、國民黨立委羅廷瑋、廖偉翔，及對護病比入法投下支持票的立法委員。

衛福部 賴清德 國民黨 醫護人員

延伸閱讀

影／協商版一度讓護理師下跪爆哭 下午「三班護病比」入法

三班護病比入法！違者依層級罰50到200萬 諮詢委員會最後關頭未納入

護病比正式入法…社區醫院協會喊「受傷最嚴重」恐關床損偏鄉就醫權益

三班護病比藍白整合版擬今三讀入法 醫學中心違規最重罰200萬

相關新聞

三班護病比正式入法 緩衝2年施行

立法院會昨三讀修正通過「醫療法」部分條文，「三班護病比」正式入法，首年按現行公告護病比標準，納入「醫療機構設置標準實施」，未來每三年檢討一次，同時設懲罰機制，依不同醫院層級處五十萬至兩百萬元罰鍰；由於護理人力仍存缺口，因此給予醫院兩年緩衝期，三班護病比於二○二八年五月才會正式上路。

達標不易…護病比上路 石崇良：難止關床潮

現行三班護病比醫院達標率僅七成，獎勵金曾發生廿七家醫院掛零，衛福部長石崇良坦承，若要符合三班護病比，仍有近五千護理人力缺口，雖今年人力回流，但有部分會流向長照或診所，留在醫院僅五到六成，至少兩年護理人力才會回穩，且護病比上路「還是會出現關床潮」，現行地區醫院護病比達標率最高，但關床情況也最嚴重。

消基會提醒配套 勿傷患者權益

護病比昨正式入法，消基會衛福組召集人滕西華指出，後續配套才是重點，衛福部應明定未來哪些情況可被視為例外、若健保給付不足、醫院以經營困難為由，可否減少聘用護理人力，若細項都未寫明，即使護病比入法，也可能流於形式，最後醫院以護病比為由關床，最終影響的仍是患者權益。

護病比入法衛福部決議緩衝2年 醫院代表：緩衝2、3年也難補到人

立法院今通過「醫療法」修正草案，將三班護病比入法，首年按現行公告護病比標準，納入「醫療機構設置標準實施」。對此，區域醫院協會理事長吳鏘亮說，對於中小型醫院而言人力困難雪上加霜，一旦實施醫院逼不得已將關閉病床，讓醫院經營愈來愈難。台灣醫務管理學會理事長洪子仁說，醫院為兼顧民眾就醫不要關床，加上達成護病比標準，簡直面臨「雙重夾擊」。

護團陳抗要求撤「諮詢委員會」遭網軍攻擊 衛福部長力挺：不必另設

立法院院會今天通過國民黨提出「醫療法」修正版本，三班護病比確定入法。護師公會全聯會發文指此為護理勞權一大進展，卻有執政黨立委質疑民眾黨支持國民黨版本，放棄由諮詢委員會訂出三班護病比的做法是「理想遭賤賣」，並質疑未設委員會是「丟包護理」。對此，衛福部長石崇良說，他認為不必為三班護病比另設委員會。

三班護病比2年後實施！衛福部盤點人力缺口5千人 新制上路仍可能關床

衛福部今天下午舉行「醫療機構設置標準」修法草案會議。衛福部長石崇良指出，於會中達成共識將現行護病比標準納入前述標準，並將設置2年緩衝期，於117年5月1日正式實施，將於今年5月20日前預告並搜集各界意見，盤點目前仍有3至5千人力缺口，現行僅約7成醫院達標，且確實有關床情況，以地區醫院關床率最高、達標率也最高，護病比實施後仍有關床可能性。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。