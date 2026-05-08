護病比按國民黨版本入法 護團強調無政黨色彩：誰支持我們就支持誰

賴清德總統承諾三班護病比2年內入法，衛福部在護團上街前遲未提出具體時程。立法院院會今天通過國民黨版本「醫療法」修正案，將護病比入法，授權「醫療機構設置標準」每3年檢討數字，且首次標準將採現行標準。對此，護師公會全聯會理事長陳麗琴說，對三班護病比入法非常開心，護團沒有黨派、沒有政治色彩，「誰支持我們，我們就支持誰。」

不過，三黨團版本一度將護病比標準，交由中央設置的「諮詢委員會」設置，引發護團不滿。立院三讀通過後，又有網友散布謠言，指「未設置諮詢委員會是退步」。對此，護師公會全聯會發布聲明強調拒絕「3分之1比率委員會設置」，民進黨團所提版本，雖保障護理代表3分之1，實務上3分之2席次均由政府與醫院經營者掌握。

護師公會全聯會強調，護理代表席次若未達2二分之1，該委員會將淪為替資方背書、 強行通過不利護理勞動標準的「過水工具」。 在無法確保護理界擁有絕對發言權的前提下，強制設置「低比例代表」的委員會，反而是為資方與特定利益者開後門，今日通過的版本，是經過本會與立委邱慧洳、羅廷瑋、廖偉翔等多次溝通、 凝聚基層共識後的成果。

網路言論指稱民眾黨或國民黨「丟包護理人」，護師公會全聯會強調，這是對護理專業極大的侮辱，事實是各黨派立委在充分理解全聯會「若無2分之1護理代表，寧可不要假民主委員會」的堅持下，選擇尊重基層，支持最能快速落實環境改善的版本，護理師不是政治籌碼，認為3分之1代表權是進步的人，顯然不了解臨床護理師長期被資方與行政體系壓制的痛苦。

陳麗琴指出，三班護病比入法為「重大捷報」，也是護理勞權的新里程碑，這不僅僅是一個數據的改變，更是對全國護理師專業價值的肯定，以及對我們身心健康與病人安全最實質的保障。護師公會全聯會感謝長期並肩作戰的護師工會，及合作推動相關立法的民眾黨立委邱慧洳、國民黨立委羅廷瑋、廖偉翔，及對護病比入法投下支持票的立法委員。