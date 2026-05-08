護病比正式入法…社區醫院協會喊「受傷最嚴重」恐關床損偏鄉就醫權益

立法院院會今天三讀修正通過「醫療法」，將三班護病比入法，比例則由中央主管機關訂定，每3年檢討一次，違反者依不同層級處50至200萬元罰鍰。「醫療法」修法第12條藍白版本不同調，最後通過國民黨版本，該版本未設中央諮詢委員會，而護病比數字在子法「醫療機構設置標準」訂定，且採113年訂出的版本。對此，社區醫院協會指出，地區醫院將「傷得最重」。

台灣社區醫院協會理事長朱益宏表示，三班護病比入法為大勢所趨，入法後有諸多細節需探討，但預期地區醫院將「傷得最重」，依日護病比與入法後三班護病比差異推算，醫學中心護理師每人須減少照顧一位病人就會達標，但地區醫院每位護理師須減少照顧七人，雖支持三班護病比需有規定，「但現行數字顯然對地區醫院影響最大。」

朱益宏指出，不少地區醫院位於偏遠地區或山區離島，護理人力招募困難，並非外界認為「加薪護理人員就會來」，就像許多偏鄉地區缺乏醫師，甚至需由衛福部以公費醫學生制度補足缺口，呼籲衛福部在入法後，應對於地區醫院，尤其地處偏遠的地區醫院應設置配套措施，除經費補助以外，也應提供其他支持資源，協會將持續向衛福部爭取。

「地區醫院守護偏鄉民眾，三班護病比入法後若無法達到標準，受傷的是偏鄉民眾。」朱益宏指出，偏鄉地區就醫不如都會區方便，若受三班護病比入法影響導致關床，恐害民眾變成「就醫孤兒」，各界在入法之餘一定要思考相關衝擊，且他預言地區醫院關床「勢必會發生」，現行三班護病比地區醫院達標率雖高，但背後原因是占床率低，呼籲「分級醫療別被法律硬生生綁住」。