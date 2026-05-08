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影／協商版一度讓護理師下跪爆哭 下午「三班護病比」入法

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導
三班護病比入醫療法一案受外界關注，由於法條協商後版本將醫療法諮詢委員會護理人員二分之一下調為三分之一，讓護師工會、全聯會等護理團體不滿，台灣護師醫療產業工會理事長陳玉鳳（左二）甚至情緒激動下跪磕頭求情。記者許正宏／攝影
三班護病比入醫療法一案受外界關注，由於法條協商後版本將醫療法諮詢委員會護理人員二分之一下調為三分之一，讓護師工會、全聯會等護理團體不滿，台灣護師醫療產業工會理事長陳玉鳳（左二）甚至情緒激動下跪磕頭求情。記者許正宏／攝影

三班護病比入醫療法一案受外界關注，三黨黨團版本今天將於立法院會闖關通過「醫療法」修正草案，將三班護病比正式入法，違者分地區醫院、醫院、醫學中心三層級處不同金額罰鍰，若累計達3次未改正，最重可罰停業一年。

法案表決通過前護理師團體在立法院群賢樓外表達立場，由於上午法條協商後版本，將醫療法諮詢委員會護理人員二分之一下調為三分之一，讓護師工會、全聯會等護理團體不滿，台灣護師醫療產業工會理事長陳玉鳳甚至情緒激動下跪磕頭求情，民眾黨提案立委邱慧洳則在一旁痛哭。

院會隨後三讀修正通過「醫療法」，將三班護病比入法，比例則由中央主管機關訂定，每三年檢討一次，違反者依不同層級處50至200萬元罰鍰。因第12條藍白版本不同調，最後通過國民黨版本，因此未能另設中央諮詢委員會，護理專業團體代表也無法擔任委員。法案通過後，在外的醫護團體開心鞠躬道謝，並譴責執政黨在表決時按下反對，背叛護理師為財團護航，不懂護理師真正的心聲。

三班護病比入醫療法一案受外界關注，由於法條協商後版本將醫療法諮詢委員會護理人員二分之一下調為三分之一，讓護師工會、全聯會等護理團體不滿，民眾黨提案立委邱慧洳（圖）則在一旁痛哭。記者許正宏／攝影
三班護病比入醫療法一案受外界關注，由於法條協商後版本將醫療法諮詢委員會護理人員二分之一下調為三分之一，讓護師工會、全聯會等護理團體不滿，民眾黨提案立委邱慧洳（圖）則在一旁痛哭。記者許正宏／攝影

立法院會通過「醫療法」修正草案，立院外的醫護團體開心鞠躬道謝，並譴責執政黨在表決時按下反對，背叛護理師為財團護航。記者許正宏／攝影
立法院會通過「醫療法」修正草案，立院外的醫護團體開心鞠躬道謝，並譴責執政黨在表決時按下反對，背叛護理師為財團護航。記者許正宏／攝影

護理師 三班護病比 立法院

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立法院會昨三讀修正通過「醫療法」部分條文，「三班護病比」正式入法，首年按現行公告護病比標準，納入「醫療機構設置標準實施」，未來每三年檢討一次，同時設懲罰機制，依不同醫院層級處五十萬至兩百萬元罰鍰；由於護理人力仍存缺口，因此給予醫院兩年緩衝期，三班護病比於二○二八年五月才會正式上路。

達標不易…護病比上路 石崇良：難止關床潮

現行三班護病比醫院達標率僅七成，獎勵金曾發生廿七家醫院掛零，衛福部長石崇良坦承，若要符合三班護病比，仍有近五千護理人力缺口，雖今年人力回流，但有部分會流向長照或診所，留在醫院僅五到六成，至少兩年護理人力才會回穩，且護病比上路「還是會出現關床潮」，現行地區醫院護病比達標率最高，但關床情況也最嚴重。

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