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影／協商版一度讓護理師下跪爆哭 下午「三班護病比」入法
三班護病比入醫療法一案受外界關注，三黨黨團版本今天將於立法院會闖關通過「醫療法」修正草案，將三班護病比正式入法，違者分地區醫院、醫院、醫學中心三層級處不同金額罰鍰，若累計達3次未改正，最重可罰停業一年。
法案表決通過前護理師團體在立法院群賢樓外表達立場，由於上午法條協商後版本，將醫療法諮詢委員會護理人員二分之一下調為三分之一，讓護師工會、全聯會等護理團體不滿，台灣護師醫療產業工會理事長陳玉鳳甚至情緒激動下跪磕頭求情，民眾黨提案立委邱慧洳則在一旁痛哭。
院會隨後三讀修正通過「醫療法」，將三班護病比入法，比例則由中央主管機關訂定，每三年檢討一次，違反者依不同層級處50至200萬元罰鍰。因第12條藍白版本不同調，最後通過國民黨版本，因此未能另設中央諮詢委員會，護理專業團體代表也無法擔任委員。法案通過後，在外的醫護團體開心鞠躬道謝，並譴責執政黨在表決時按下反對，背叛護理師為財團護航，不懂護理師真正的心聲。
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