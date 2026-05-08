三班護病比入法！違者依層級罰50到200萬 諮詢委員會最後關頭未納入

立法院院會今日三讀修正通過「醫療法」，將三班護病比入法，比例則由中央主管機關訂定，每三年檢討一次，違反者依不同層級處50至200萬元罰鍰。值得注意的是，因第12條藍白版本不同調，最後通過國民黨版本，因此未能另設中央諮詢委員會，護理專業團體代表也無法擔任委員。

現行有關護病比規範，是在行政命令層級的「醫療機構設置標準」中規定「全日護病比」，衛福部2024年3月1日起實施各層級醫院的「三班護病比」標準，但因未加入法規，僅結合獎勵制度，缺乏強制力且沒有懲處機制，導致醫護人員仍承受高護病比壓力，進而造成醫護出走潮。

民眾黨團日前提案修正醫療法，但各黨團對「三班護病比」要入醫療法，還是在原有「醫療機構設置標準」辦法中修正，無法達成共識。藍白今日於院會提出再修正動議，不過經黨團議程協商後，最終三黨版本在第12條諮詢委員會部分皆有不同。

國民黨版本規定，醫院急性一般病床關於三班護病比由中央主管機關定之，並每三年檢討一次；民眾黨則堅持成立中央諮詢委員會，諮詢委員會委員人數為9至11名，並規定護理相關專業團體代表不得少於全體委員人數的二分之一；而民進黨團版本也規定成立諮詢會定之，其中醫療及管理相關專業團體委員之比例，應各估全體成員總數之三分之一。

民眾黨團版本表決時，國民黨立委皆未投票，最終贊成8位，反對51位，版本未通過；民進黨團版本經表決後，贊成51位，反對60位，版本未能通過；國民黨版本經表決後，贊成60位，反對50位，最終依國民黨版本通過。而民進黨版本投票時，多位綠委也多次向民眾黨委員喊話，稱版本遭國民黨丟包等。

最終三讀通過條文規定，衛福部須把三班護病比納入「醫療機構設置標準」，醫院急性一般病床關於三班護病比比例，由中央主管機關斟酌病人安全之維護及勞動權益之保障定之，並每3年檢討一次；首次規範於設置標準之三班護病比標準，以2024年3月1日施行之三班護病比標準為準。

三讀通過條文規定，違反第12條者，除山地、離島醫療機構，分不同層級處不同金額罰鍰。地區醫院處25萬以上、50萬以下罰鍰；醫院處50萬以上、100萬以下罰鍰；醫學中心處100萬以上、200萬以下罰鍰。得按次連續裁罰，累計3次未改正的話，將處以1個月以上、1年以下的停業處分。