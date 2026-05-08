聽新聞
0:00 / 0:00

三班護病比入法！違者依層級罰50到200萬 諮詢委員會最後關頭未納入

聯合報／ 記者王小萌/台北即時報導
立法院會下午三讀通過醫療法第12條、第102條之一條文修正草案，立法院長韓國瑜敲槌。記者蘇健忠／攝影
立法院會下午三讀通過醫療法第12條、第102條之一條文修正草案，立法院長韓國瑜敲槌。記者蘇健忠／攝影

立法院院會今日三讀修正通過「醫療法」，將三班護病比入法，比例則由中央主管機關訂定，每三年檢討一次，違反者依不同層級處50至200萬元罰鍰。值得注意的是，因第12條藍白版本不同調，最後通過國民黨版本，因此未能另設中央諮詢委員會，護理專業團體代表也無法擔任委員。

現行有關護病比規範，是在行政命令層級的「醫療機構設置標準」中規定「全日護病比」，衛福部2024年3月1日起實施各層級醫院的「三班護病比」標準，但因未加入法規，僅結合獎勵制度，缺乏強制力且沒有懲處機制，導致醫護人員仍承受高護病比壓力，進而造成醫護出走潮。

民眾黨團日前提案修正醫療法，但各黨團對「三班護病比」要入醫療法，還是在原有「醫療機構設置標準」辦法中修正，無法達成共識。藍白今日於院會提出再修正動議，不過經黨團議程協商後，最終三黨版本在第12條諮詢委員會部分皆有不同。

國民黨版本規定，醫院急性一般病床關於三班護病比由中央主管機關定之，並每三年檢討一次；民眾黨則堅持成立中央諮詢委員會，諮詢委員會委員人數為9至11名，並規定護理相關專業團體代表不得少於全體委員人數的二分之一；而民進黨團版本也規定成立諮詢會定之，其中醫療及管理相關專業團體委員之比例，應各估全體成員總數之三分之一。

民眾黨團版本表決時，國民黨立委皆未投票，最終贊成8位，反對51位，版本未通過；民進黨團版本經表決後，贊成51位，反對60位，版本未能通過；國民黨版本經表決後，贊成60位，反對50位，最終依國民黨版本通過。而民進黨版本投票時，多位綠委也多次向民眾黨委員喊話，稱版本遭國民黨丟包等。

最終三讀通過條文規定，衛福部須把三班護病比納入「醫療機構設置標準」，醫院急性一般病床關於三班護病比比例，由中央主管機關斟酌病人安全之維護及勞動權益之保障定之，並每3年檢討一次；首次規範於設置標準之三班護病比標準，以2024年3月1日施行之三班護病比標準為準。

三讀通過條文規定，違反第12條者，除山地、離島醫療機構，分不同層級處不同金額罰鍰。地區醫院處25萬以上、50萬以下罰鍰；醫院處50萬以上、100萬以下罰鍰；醫學中心處100萬以上、200萬以下罰鍰。得按次連續裁罰，累計3次未改正的話，將處以1個月以上、1年以下的停業處分。

立法院會今日三讀通過「醫療法」修正。記者王小萌／攝影
立法院會今日三讀通過「醫療法」修正。記者王小萌／攝影

國民黨 衛福部 立法院

延伸閱讀

三班護病比藍白整合版擬今三讀入法 醫學中心違規最重罰200萬

嗆替賴總統兌現三班護比入法政見 藍白今討論明表決三讀

三班護病比入法朝野無共識 韓國瑜宣告擇日處理

三班護病比納標準 護理團體反對醫院以缺工卸責

相關新聞

三班護病比正式入法 緩衝2年施行

立法院會昨三讀修正通過「醫療法」部分條文，「三班護病比」正式入法，首年按現行公告護病比標準，納入「醫療機構設置標準實施」，未來每三年檢討一次，同時設懲罰機制，依不同醫院層級處五十萬至兩百萬元罰鍰；由於護理人力仍存缺口，因此給予醫院兩年緩衝期，三班護病比於二○二八年五月才會正式上路。

達標不易…護病比上路 石崇良：難止關床潮

現行三班護病比醫院達標率僅七成，獎勵金曾發生廿七家醫院掛零，衛福部長石崇良坦承，若要符合三班護病比，仍有近五千護理人力缺口，雖今年人力回流，但有部分會流向長照或診所，留在醫院僅五到六成，至少兩年護理人力才會回穩，且護病比上路「還是會出現關床潮」，現行地區醫院護病比達標率最高，但關床情況也最嚴重。

消基會提醒配套 勿傷患者權益

護病比昨正式入法，消基會衛福組召集人滕西華指出，後續配套才是重點，衛福部應明定未來哪些情況可被視為例外、若健保給付不足、醫院以經營困難為由，可否減少聘用護理人力，若細項都未寫明，即使護病比入法，也可能流於形式，最後醫院以護病比為由關床，最終影響的仍是患者權益。

護病比入法衛福部決議緩衝2年 醫院代表：緩衝2、3年也難補到人

立法院今通過「醫療法」修正草案，將三班護病比入法，首年按現行公告護病比標準，納入「醫療機構設置標準實施」。對此，區域醫院協會理事長吳鏘亮說，對於中小型醫院而言人力困難雪上加霜，一旦實施醫院逼不得已將關閉病床，讓醫院經營愈來愈難。台灣醫務管理學會理事長洪子仁說，醫院為兼顧民眾就醫不要關床，加上達成護病比標準，簡直面臨「雙重夾擊」。

護團陳抗要求撤「諮詢委員會」遭網軍攻擊 衛福部長力挺：不必另設

立法院院會今天通過國民黨提出「醫療法」修正版本，三班護病比確定入法。護師公會全聯會發文指此為護理勞權一大進展，卻有執政黨立委質疑民眾黨支持國民黨版本，放棄由諮詢委員會訂出三班護病比的做法是「理想遭賤賣」，並質疑未設委員會是「丟包護理」。對此，衛福部長石崇良說，他認為不必為三班護病比另設委員會。

三班護病比2年後實施！衛福部盤點人力缺口5千人 新制上路仍可能關床

衛福部今天下午舉行「醫療機構設置標準」修法草案會議。衛福部長石崇良指出，於會中達成共識將現行護病比標準納入前述標準，並將設置2年緩衝期，於117年5月1日正式實施，將於今年5月20日前預告並搜集各界意見，盤點目前仍有3至5千人力缺口，現行僅約7成醫院達標，且確實有關床情況，以地區醫院關床率最高、達標率也最高，護病比實施後仍有關床可能性。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。