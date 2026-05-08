藍白決議將推三班護病比入法 傅崐萁：守護健康從醫護開始

立法院今天將處理三班護病比相關修法，國民黨立法院黨團上午召開黨團大會後舉行記者會，黨團總召傅崐萁宣布，國民黨與民眾黨已一致決議，將推動「三班護病比」正式入法。

傅崐萁表示，護理人員長期未獲得合理待遇與尊重，導致醫院因護理人力不足而持續關床，形成惡性循環。他指出，自COVID-19疫情後，全台各大醫院不斷出現關床情況，醫療量能吃緊，民眾面臨「一床難求」，顯示整體健保與醫療體系已出現問題。

傅崐萁指出，賴清德總統在參選期間曾承諾，三班護病比將於上任兩年內完成法制化，但至今尚未完成。他批評政府未積極處理醫護困境，強調即使政府未推動，國民黨也不能忽視人民健康需求。他表示，唯有建立完整且合理的醫療制度，才能真正守護全民健康，而保障醫護勞動條件，是改革的第一步。

傅崐萁也提到，加護病房護理師津貼多年未調整，5、6年前每日加給800元，至今仍維持相同水準，質疑健保點值增加後，相關資源未有效反映在第一線醫護待遇上。傅崐萁強調，藍白兩黨已達成共識，將在今天推動三班護病比入法，從制度面改善護理環境，保障醫護人員權益。