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竹市醫美偷拍案完成全面稽查 陳鶴文促精進機制、設專案窗口

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
陳鶴文指出，市府針對25家醫美診所進行查核，方向正確，但稽查結果應公開、受害市民需要實質協助、稽查範圍不能只有醫美診所、現有稽查機制必須更新查核項目，不能只靠專案等建議。圖／取自陳鶴文臉書
陳鶴文指出，市府針對25家醫美診所進行查核，方向正確，但稽查結果應公開、受害市民需要實質協助、稽查範圍不能只有醫美診所、現有稽查機制必須更新查核項目，不能只靠專案等建議。圖／取自陳鶴文臉書

醫美診所針孔偷拍事件持續延燒，新竹地檢署日前陸續搜索新竹縣市愛爾麗、光澤、聖宜及京都堂中醫診所，其中，聖宜醫美診所搜索負責人李男訊後因嫌疑重大，且有滅證、串證之虞，諭知100萬元交保，並限制出境、出海。

欲以無黨籍參加年底竹市南區議員選舉參選人陳鶴文指出，市府雖啟動「醫療隱私安全聯合稽查專案」，但仍有幾個明顯缺口須補足，接受私密除毛或私密保養的消費者，是在高度信任的情況下暴露自己的身體，這樣的場所出現偷拍問題，傷害的不只是個人，而是整個醫療信任關係的根基。

陳鶴文指出，市府針對25家醫美診所進行查核，方向正確，但稽查結果應公開，查了哪些診所、查到什麼、結論為何，目前市府完全沒有對外說明。台南市衛生局已建立「醫美安心查核專區」供民眾查詢，竹市應比照辦理，讓市民看得到結果，而不是只有一句「已啟動稽查」。

另外，受害市民需要實質協助，陳鶴文說，台北市已成立心理諮商專線與法律諮詢服務，桃園也主動成立消費糾紛專案小組，協助消費爭議與研議團體訴訟。反觀竹市，目前受害者只能依循一般的「消保官」常規申訴管道。這起事件不僅是消費糾紛，更涉及心理創傷與隱私訴訟，竹市應比照設立涵蓋心理、法律與退費整合的「專案受害協助窗口」，不能讓市民獨自面對繁瑣的程序。

陳鶴文表示，市府稽查範圍不能只有醫美診所，月子中心、健身房、三溫暖同樣是高隱私風險場域，目前完全不在查核範圍內。應擴大納入。而現有稽查機制必須更新查核項目，不能只靠專案，市府衛生局的定期督考早已存在，但查核項目未涵蓋診間攝影設備。應趁此機會將「診間攝影設備申報與查核」正式納入常態項目，不能只靠事件爆發後的臨時專案。

陳鶴文呼籲，市府應正視上述缺口，將單次的專案查核轉化為長效的行政管理機制，並盡快把上述的漏洞補起來，設立專責的協助窗口。

新竹市衛生局表示，市府於第一時間即啟動跨單位聯合調查與稽查，並全力配合檢調單位偵辦。目前相關事證已移送新竹地檢署依法辦理，涉案負責人已交保候傳。

衛生局指出，為嚴防類似情事再度發生，市長高虹安於5月12日進一步裁示啟動「醫療隱私安全聯合稽查專案」，由衛生局會同警察局，全面針對轄內醫療機構之診療室、更衣室、除毛區及恢復室等高隱私場域，嚴格檢視攝錄設備設置情形及隱私維護措施。該項專案稽查已於5月13日全數完成。

衛生局強調，市府後續將配合中央最新規範，持續強化醫療隱私查核機制，並研議反針孔管理辦法及相關配套措施，進一步提升醫療機構隱私維護管理，保障市民安心就醫。

偷拍 愛爾麗

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