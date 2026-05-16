醫美偷拍…藍委提針孔攝影機實名管制

醫美診所偷拍事件不斷，國民黨台北市五立委昨提出「隱藏式攝影器材管理及防制窺視法」草案，製造、輸入、販售針孔攝影機採實名制，電商平台也應盡查核義務，違者最高可罰卅萬元，並可按次處罰。

立委洪孟楷昨質詢也要求政院管理針孔攝影機源頭，行政院長卓榮泰答詢說，網路販售的偽裝式攝影機確實有加強管理必要，未來不只醫美診所，包括一般消費場所也會納入巡查範圍。

至於是否實名制納管？卓榮泰說，一般正常攝影機難以全面管制，但針孔式、偽裝式及具無線傳輸功能的攝影機，將由數發部規範電商平台。

國民黨立委徐巧芯提出「隱藏式攝影器材管理及防制窺視法」草案，內容共有三方向，一是管制器材源頭，製造、輸入、販售針孔攝影機必須要採實名制；二是網路平台的連帶責任，電商平台應查核賣家許可證，第三則是定期實施反針孔偵測。

草案還訂有罰則，未經許可製造、輸入或販售隱藏式攝影器材，及網路平台違反實名制及相關規定者，可處五萬至卅萬元罰鍰，並得按次處罰，情節重大得廢止其許可並沒入其器材及停業。

立委賴士葆指出，據衛福部統計，化妝室、更衣間、月子中心及醫美診所都有可能有針孔攝影機偷拍，支持購買針孔攝影機或隱藏式攝影機採實名制，並主張禁止網路銷售，期盼中央修法。