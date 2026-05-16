醫美偷拍開鍘 9家診所停業半年

醫美診所偷拍風暴引社會譁然，雙北衛生局昨依醫療法，處愛爾麗集團旗下共五家診所停業六個月，併處二七五萬罰鍰，北市昨晚也確認光澤診所忠孝店嚴重侵害病人隱私，祭出罰五十萬元，並勒令停業六個月。

台中市府則勒令聖宜診所台中兩分店及光澤診所等三家診所，停業六個月，處一五○萬罰鍰。

檢方本周針對聖宜診所發動兩波偵查，新竹地檢署十二日搜索約談聖宜負責人李宜展到案，訊後命其一百萬元交保，限制出境出海；台北地檢署十三日到聖宜台北總部查扣物證，認有刪除影像等嫌疑，依妨害性隱私罪命李宜展三百萬交保，總交保金四百萬元。

民進黨北市議員洪婉臻等人昨批，高雄已將愛爾麗診所停業，北市慢半拍；台北市長蔣萬安表示，愛爾麗已即刻停業，並稱去年六月就和中央說要源頭管理，但中央置之不理。

北市衛生局說，透過目前查扣的影像資料確認該集團位在北市愛爾麗診所（大安店）、南京愛爾麗診所侵害病人隱私，裁罰一二五萬元並勒令停業六個月。

新北衛生局也說，愛爾麗集團轄下新莊、永和及林口三家診所確認嚴重侵害病患隱私，三家診所共處一五○萬元罰鍰併勒令停業六個月。

台中市長盧秀燕昨公布涉及偷拍診所，分別為聖宜診所台中兩分店及光澤診所，重罰三家診所各五十萬元，六月起勒令停業六個月。愛爾麗因檢調仍在偵辦，尚無行政罰。

聖宜診所昨發聲明表示，指台中館基於醫療安全與管理需求，在館內設置正常監視設備而非針孔密錄，療程前以療程同意書完整告知與揭露。將依法提出申訴，也懇求台中市府再次確認證據，取消勒令停業的行政處分。