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高雄乳房名醫遭控偷拍…衛生局查獲攝影室裝攝影機 院方聲明喊冤

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
維馨乳房外科醫院聲明，衛生局與偵查隊昨已完成全院偵測，包括手術室、診間、放射科及廁所等，均無任何違法。圖／翻攝自維馨乳房外科醫院
維馨乳房外科醫院聲明，衛生局與偵查隊昨已完成全院偵測，包括手術室、診間、放射科及廁所等，均無任何違法。圖／翻攝自維馨乳房外科醫院

高雄市左營區「維馨乳房外科醫院」遭爆診間、手術室涉嫌偷拍病患隱私，高市衛生局接獲檢舉後，昨會同警方突擊稽查，雖未在手術室發現監視設備，卻在乳房攝影室查獲監視器，且未取得病患同意即攝錄隱私部位，當場要求院方立即拆除，全案移請檢警釐清是否違法。不過維馨喊冤，稱「偷拍」是不實指控，強調已蒐證提告。

衛生局指出，由於乳房攝影檢查過程涉及病患需袒露上半身，依衛福部「高度隱私空間」原則，相關場域原則上不得任意錄影，院方雖聲稱設備用途為安全管理，但未明確取得病患同意，已涉就醫隱私疑慮，因此要求限期改善，避免民眾在不知情下暴露個人身體影像。

院方隨即發出聲明強力反擊，外界所稱「偷拍」純屬不實指控，昨天衛生局與警方已針對手術室、診間、放射科及廁所等區域進行專業針孔與錄影設備檢測，結果「均無任何違法」，網路傳言嚴重損害醫院名譽，已委任律師將對散布不實訊息者追究刑事與民事責任。

遭點名的乳房外科名醫巫承哲也出面喊冤，坦言過去確實曾因拍攝衛教影片遭裁罰，但當時是因超音波畫面不慎拍到病患英文音譯姓名與病歷號碼，涉及個資法疏失，與外界所稱「偷拍病患身體」完全不同。

巫承哲將矛頭指向黃姓檢舉人，指對方過去曾與前任職院所有勞資糾紛，長期透過檢舉方式施壓，相關訴訟多已遭司法機關駁回，他痛批，有人刻意利用社會對醫療偷拍與隱私議題的恐懼，把行政疏失操作成刑事犯罪，已著手蒐證，一定提告到底。

維馨乳房外科醫院聲明澄清「偷拍」不實指控，已蒐證提告。圖／翻攝自維馨乳房外科醫院
維馨乳房外科醫院聲明澄清「偷拍」不實指控，已蒐證提告。圖／翻攝自維馨乳房外科醫院

維馨乳房外科醫院聲明，衛生局與偵查隊昨已完成全院偵測，包括手術室、診間、放射科及廁所等，均無任何違法。圖／翻攝自維馨乳房外科醫院
維馨乳房外科醫院聲明，衛生局與偵查隊昨已完成全院偵測，包括手術室、診間、放射科及廁所等，均無任何違法。圖／翻攝自維馨乳房外科醫院

維馨乳房外科醫院聲明，衛生局與偵查隊昨已完成全院偵測，包括手術室、診間、放射科及廁所等，均無任何違法。圖／翻攝自維馨乳房外科醫院
維馨乳房外科醫院聲明，衛生局與偵查隊昨已完成全院偵測，包括手術室、診間、放射科及廁所等，均無任何違法。圖／翻攝自維馨乳房外科醫院

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