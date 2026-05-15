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偷拍爭議延燒…卓榮泰：已要求各部會研擬修法 擬加強平台管理

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
行政院長卓榮泰、法務部長鄭銘謙今赴立法院備詢。記者許正宏／攝影
行政院長卓榮泰、法務部長鄭銘謙今赴立法院備詢。記者許正宏／攝影

國民黨立委洪孟楷今質詢，要求行政院卓榮泰盡速提出針孔與偽裝式攝影機管理機制。卓榮泰答詢強調，已要求各部會著手研議修法及與業者協調，並指網路販售偽裝式攝影機價格低廉，具無線WiFi、射頻等功能，確實有加強管理必要，將要求平台加強管理。

洪孟楷指出，近期醫美診所偷拍事件引發社會恐慌，日本、韓國皆已針對針孔攝影機建立管理制度，包括要求電商平台下架相關商品，或禁止販售偽裝成時鐘、掛勾等隱藏式攝影設備。我國雖由地方政府針對醫療院所稽查，但源頭管理才是重點，若針孔式、偽裝式攝影機仍能在網路平台輕易購得，恐持續成為犯罪工具。

卓榮泰答詢說，昨日院會中已有討論，未來不只醫美診所，包括一般消費場所也將納入巡查範圍，網路販售的偽裝式攝影機價格低廉，且具無線WiFi、射頻等功能，確實有加強管理必要。

至於是否納實名制管理，卓榮泰說，一般正常攝影機難以全面管制，但針對針孔式、偽裝式及具無線傳輸功能的攝影機，將要求平台加強管理，由數位發展部負責電商平台規範。

洪孟楷質疑，卓榮泰沒給具體時程。卓榮泰答詢說「我說3天內列管你會相信嗎？」每個人都跟洪孟楷一樣心急，但他不能在這裡講說昨天去接觸，就要求它幾天要完成，會要求相關部會盡速回應。

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