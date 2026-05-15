台中2分店涉偷拍各挨罰50萬、停業半年 聖宜診所喊冤：將提申訴

台中市衛生局今公布，查獲「聖宜診所」台中兩分店、「光澤診所」等3家診所違法攝錄事證明確，依醫療法重罰50萬元罰鍰，勒令停業6個月，並移送法辦。對此，聖宜診所聲明表示，聖宜診所台中館錄影皆合法事前告知，將依法提出申訴，也懇求台中市府取消勒令停業的行政處分。

聖宜診所台中館今天下午在臉書粉絲專頁PO出聲明表示，針對台中市政府今公布行政裁處結果，

一、 聖宜診所設置為正常監視設備而非針孔密錄；設備設置初衷係基於醫療安全與內部管理需求，並於療程前以療程同意書完整告知與揭露。 二、 我們理解台中市政府捍衛市民的決心，但聖宜診所錄影皆合法事前告知，我們將會依法提出申訴。也懇求台中市府可再次確認證據，並取消針對台中分館勒令停業的行政處份

衛生局說明，近期部分醫美診所涉嫌侵害病患隱私，市長盧秀燕高度重視，第一時間指示衛生局啟動跨局處「反針孔擴大聯合稽查專案」，針對高風險場域全面掃蕩。

衛生局指出，查獲愛爾麗台中兩分店裝設監視設備，「樂菲時尚診所」發現多處可疑孔洞，因涉及「妨害秘密罪」，已將相關事證移送地檢署偵辦。

衛生局說明，另查獲「聖宜診所」台中兩分店在診療空間違法設置微型針孔攝影機，「光澤診所」未經同意私自攝錄病患醫療影像，這三家診所違法攝錄事證明確，立即依法重罰並法辦。

衛生局表示，台中地檢署已分案調查，衛生局同步受理83件消費爭議，並強制要求涉案診所限期辦理退費，若診所規避賠償責任，市府將再次依法加重裁處。

市府強調，未來將落實常態化管理與不定時稽查，杜絕醫療環境中的違法監控。市民若在就醫過程中發現環境異樣，或懷疑個人隱私受損，請即刻撥打1999市民服務專線或向衛生局檢舉，市府將依法處辦。

台中市政府啟動「反針孔聯合稽查專案」，查獲聖宜診所針孔設備偽裝為防盜感應器。圖／台中市政府提供

聖宜診所今天發出聲明表示，聖宜診所台中館錄影皆合法事前告知，將依法提出申訴，也懇求台中市府取消勒令停業的行政處分。圖／取自業者粉專

台中市政府啟動「反針孔聯合稽查專案」，稽查光澤診所。圖／台中市政府提供