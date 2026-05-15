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愛爾麗爆偷拍慘了 北市府開鍘2診所勒令停業、再重罰共125萬元
連鎖醫美診所爆出系統性針孔偷拍事件，北市衛生局5月8日率全國針對醫美診所、瘦身美容業進行跨局處聯合稽查。衛生局說，透過目前查扣的影像資料確認該集團位在北市「愛爾麗診所（大安店）」、「南京愛爾麗診所」嚴重侵害病人隱私，總計裁罰125萬元並即刻勒令停業6個月。
衛生局表示，該機構已違反醫療法第108條第6款「從事有傷風化或危害人體健康之不正當業務」，認定該診所行為屬明知故犯且情節重大，除各處以最高50萬元罰鍰，並責令該2家診所即日起停業6個月。
衛生局於「愛爾麗診所（大安店）」現場行政調查時，也查有該診所違反收費標準、擅立收費項目等違反醫療法第22條第2項情事，再依醫療法第103條規定處以「愛爾麗診所（大安店）」該條最高罰鍰25萬元。
衛生局強調，市府秉持醫療隱私維護零容忍的態度，保障市民就醫之各項權益，將持續透過常態性與無預警稽查，監督各醫療機構落實隱私維護，若查獲任何違法侵害民眾隱私事證，也積極行政調查、同步移請檢警單位進一步司法調查外，對查有違反醫療相關法規情事者，也將予以最嚴厲的行政處分。
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